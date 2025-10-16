L'oroscopo dal 20 al 26 ottobre 2025 assegna un voto 9,5 allo Scorpione che potrà contare su una spiccata ispirazione e un 9 ai Pesci; voto sette e mezzo ai Gemelli che potrebbero essere disorientati da mille impegni.

Previsioni zodiacali fino al 26 ottobre: segni di fuoco

Ariete: la quadratura Sole–Giove vi mette alla prova con questioni di ego o impazienza. Ma dal giorno 24 l’energia dello Scorpione vi spinge a riflettere e a pianificare meglio. Da venerdì, riprendete il controllo e vincete su chi vi aveva sottovalutato. Votazione: 7,5.

Leone: all’inizio della settimana potreste sentirvi sovraccarichi, ma dal 23 tutto si riequilibra.

Il Sole e Marte favoriscono decisioni forti e coraggiose. Seguite la passione, ma con misura: le scelte giuste saranno premiate. Voto: 8.

Sagittario: settimana di espansione e ispirazione. Qualche tensione tra sogni e realtà, ma con il Sole e Marte favorevoli dal 24 trovate nuova grinta. Ottima energia per viaggi, incontri e nuove prospettive. Giudizio: 8,5.

Segni di terra

Toro: l’inizio della settimana porta qualche piccola frizione domestica o emotiva, ma la seconda parte è eccellente: potrete contare sul vostro magnetismo. Rinascono passione e motivazione. Votazione: 8,5.

Vergine: lunedì e martedì chiedono calma, potreste sentirvi nervosi o distratti. Dal 24, però, lo scenario cambia: lucidità, intuito e forza pratica vi accompagnano.

Giudizio: 8.

Capricorno: grande settimana per i vostri obiettivi: la quadratura non vi tocca troppo, e l’arrivo del Sole in Scorpione vi dà solidità e potere decisionale. Siete concreti, ambiziosi e ispirati. Voto: 9.

Segni di aria

Gemelli: all’inizio potreste sentirvi disorientati tra mille impegni, ma dal 23, il Sole in Bilancia vi dona lucidità e socialità. Tuttavia, dal 24, con il Sole in Scorpione, le energie si fanno più profonde e vi spingono a tagliare ciò che non serve. Votazione: 7,5.

Bilancia: siete protagonisti: anche con la quadratura a Giove, la vostra luce rimane forte. Dal 23 chiudete la stagione del Sole nel vostro segno con equilibrio e grazia, portando a termine ciò che conta davvero.

Giudizio 8,5.

Acquario: ottimo equilibrio tra mente e intuito. Sarete stimolati a puntare in alto: Plutone nel vostro segno vi dona grande profondità di visione. Giornata top intorno al 25. Votazione: 9.

Segni di acqua

Cancro: iniziale stanchezza o eccesso di sensibilità, ma dal 24 tutto cambia: il Sole in Scorpione vi rigenera e vi fa riscoprire la vostra forza emotiva. Ottimo fine settimana. Voto: 8.

Scorpione: dal giorno 24 siete assoluti protagonisti. Esploderanno energia, carisma e passione. In più, l’ottimo aspetto con Saturno e Nettuno porta stabilità e ispirazione. Settimana da sfruttare a pieno. Voto: 9,5.

Pesci: è un periodo magico per voi. Saturno e Nettuno nel vostro segno vi guidano, e il trigono del Sole in Scorpione vi dona chiarezza. La fortuna arriva quando seguite l’intuito e non la paura. Giudizio: 9.