L'oroscopo del 28 ottobre 2025 assegna voto cinque stelle al Cancro e al Capricorno che sarà concentrato, mentre tre stelle al Toro che dovrà evitare conflitti e avrà questioni materiali da affrontare.

Segni di Fuoco

Ariete: Marte, vostro governatore, vi dona una spinta interiore fortissima, ma anche una certa impazienza. Le emozioni profonde potrebbero sorprendervi: cercate di non reagire d’istinto. Pagella: ⭐⭐⭐⭐ — Giornata dinamica e coraggiosa, ma serve equilibrio.

Leone: l’energia scorpionica vi invita a essere più riservati e strategici. I successi arrivano se sapete usare il carisma senza forzare la mano.

Pagella: ⭐⭐⭐⭐ — Meno fuoco, più controllo: questa è la vostra vera forza.

Sagittario: giornata ideale per pianificare, riflettere e ascoltare i segnali interiori. Marte e Giove vi rendono profondi e percettivi. Pagella: ⭐⭐⭐⭐½ — Intuizioni potenti, visioni chiare. Seguitele con calma.

Segni di Terra

Toro: la presenza di Marte in opposizione vi mette di fronte a questioni relazionali o materiali da affrontare con fermezza. Evitate i conflitti diretti. Votazione: ⭐⭐⭐ — Prendete tempo prima di reagire: la calma vi premierà.

Vergine: giornata perfetta per chiarire, organizzare e riflettere. L’influsso di Giove in Cancro favorisce la crescita personale e la fiducia. Pagella: ⭐⭐⭐⭐½ — Stabilità e lucidità: il vostro pragmatismo oggi brilla.

Capricorno: Marte in Scorpione vi dà concentrazione e spirito strategico. Ottimo momento per affrontare decisioni difficili o pianificare investimenti. Pagella: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Grandi capacità di controllo e visione. Giornata top.

Segni di Aria

Gemelli: l’energia del giorno vi spinge a scavare sotto la superficie. Marte vi invita a non restare in superficie nelle relazioni. Pagella: ⭐⭐⭐ — Troppe parole, poche emozioni: cercate più autenticità.

Bilancia: il cielo vi chiede equilibrio tra dovere e desiderio. Giove vi protegge emotivamente, ma Marte può farvi sentire vulnerabili. Votazione: ⭐⭐⭐½ — Momento introspettivo e delicato, ma utile alla crescita.

Acquario: giornata di trasformazioni interiori. Marte vi spinge a rinnovarvi, mentre Giove vi ricorda l’importanza della dolcezza e dell’ascolto.

Giudizio: ⭐⭐⭐⭐ — Rigenerazione e visione. Non resistete al cambiamento.

Segni di Acqua

Cancro: con Giove nel vostro segno, siete al centro delle energie cosmiche del giorno. Tutto parla di espansione emotiva e nuove consapevolezze.Voto: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Sensibilità profonda e forza intuitiva. Seguite il cuore.

Scorpione: Marte vi dà carica, coraggio e magnetismo. Oggi siete i protagonisti assoluti del cielo: determinati, intensi, irresistibili. Pagella: ⭐⭐⭐⭐⭐ — Potere e passione in piena fioritura. Usateli bene.

Pesci: l’armonia tra Marte e Giove vi regala equilibrio tra azione e intuizione. I sogni possono offrirvi messaggi preziosi. Pagella: ⭐⭐⭐⭐½ — Serenità e ispirazione profonda. Lasciatevi guidare.