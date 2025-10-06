L'oroscopo del 7 ottobre 2025 con Luna Piena in Ariete assegna voto otto e mezzo al Sagittario e otto ai Gemelli, mentre sei e mezzo al Toro che avrà agitazione interiore e al Cancro che avrà tensioni emotive.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: la Luna Piena nel vostro segno vi rende esplosivi: desiderio di libertà, azione e iniziativa. Attenzione a non trasformare questa forza in aggressività. Usatela per ripartire in un progetto personale. Pagella: 8/10

Leone: energia passionale che vi stimola a fare di più, ma anche tensioni nelle relazioni.

Rischiate di sentirvi messi alla prova: respirate e trovate un punto di mediazione. voti: 7/10

Sagittario: questa Luna vi sostiene, dando coraggio e creatività. Siete tra i più favoriti: potete intraprendere nuove avventure, ma senza strafare. Votazione: 8,5/10

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: la Luna in Ariete vi rende inquieti, portando agitazione interiore. Ma vi dà anche la possibilità di riconoscere e liberare energie represse. Non opponete resistenza: lasciate fluire. Votazione: 6,5/10

Vergine: potrebbe emergere una verità scomoda, soprattutto in ambito affettivo. Non sarà facile gestire le emozioni, ma Venere nel segno vi offre grazia e lucidità per affrontarle. Pagella: 7,5/10

Capricorno: questa Luna smuove le acque in famiglia o nella sfera privata.

Sarete messi di fronte a dinamiche che richiedono fermezza e chiarezza. Gestite senza chiudervi troppo. Voto: 7/10

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Luna Piena favorevole, vi porta entusiasmo, incontri stimolanti e una ventata di socialità. Ottimo momento per confronti costruttivi. Votazione: 8/10

Bilancia: con il Sole nel vostro segno e la Luna opposta in Ariete, sarete sotto i riflettori. L’equilibrio sarà difficile da mantenere: rischiate contrasti, ma anche rivelazioni decisive nei rapporti. Pagella:: 7,5/10

Acquario: questa Luna vi regala slancio e chiarezza. Potete usarla per rompere vecchie catene e dare più spazio alla vostra autenticità.

Giudizio: 8/10

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la Luna Piena in Ariete porta tensioni emotive, soprattutto in ambito familiare. Sentirete il bisogno di protezione, ma dovete anche lasciare andare ciò che non vi nutre più. Pagella 6,5/10

Scorpione: avrete un'energia intensa, questa Luna vi stimola a liberarvi di ciò che pesa. Sarete magnetici, ma anche molto emotivi: attenzione agli eccessi. Votazione: 8/10

Pesci: la Luna vi porta intuizioni e forza interiore. Potreste sentire il bisogno di chiudere un ciclo e aprirne un altro, con più serenità. Voto: 7,5/10