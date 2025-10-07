L'oroscopo dell'8 ottobre 2025 sul piano finanziario assegna un voto 9,5 al Cancro e alla Vergine che avranno successo e guadagni, mentre va un 6,5 all'Ariete che deve evitare le spese impulsive.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: dopo la Luna Piena, vi sentite più lucidi e pronti a riorganizzare le idee. Venere e Giove portano calma nelle finanze, ma invocano prudenza: meglio evitare spese impulsive.

Votazione: 6,5/10

Leone: la giornata favorisce piccole soddisfazioni economiche, ma non esagerate con la fiducia negli altri. Il sestile di Venere e Giove premia chi resta umile e concentrato.

Giudizio: 7/10

Sagittario: un’energia più stabile vi aiuta a mettere ordine nei conti. Se avete spese in sospeso o trattative aperte, potete chiarire e ottenere un vantaggio.

Voto Finanze: 8/10

Simboli di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: avrete una splendida giornata: Venere (vostra guida) e Giove vi sostengono pienamente. Guadagni, aiuti o opportunità professionali possono arrivare da persone fidate.

Votazione: 9/10

Vergine: con Venere nel vostro segno e Giove in sestile, siete i protagonisti del giorno. Successo, buoni guadagni, lucidità e concretezza. Perfetto momento per chiudere un accordo o pianificare spese importanti.

Voto: 9,5/10

Capricorno: giornata positiva ma riflessiva: meglio non forzare i tempi.

Vi aspettano sviluppi lenti ma solidi, soprattutto se legati a collaborazioni o progetti a lungo termine.

Giudizio: 7/10

️Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Venere e Giove portano armonia e stabilità, ma non grandi slanci economici. È il momento giusto per pianificare e risparmiare, non per investire.

Voto: 7/10

Bilancia: il Sole nel vostro segno vi illumina, ma il sestile tra Venere e Giove agisce dietro le quinte: potete ricevere supporti inaspettati, un piccolo aiuto o una buona notizia economica.

Giudizio: 8/10

Acquario: giornata senza grandi sorprese, ma anche senza scosse. Le finanze restano stabili: non è tempo di rischiare, bensì di consolidare.

Voto: 7/10

Simboli di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: siete tra i più favoriti della giornata! Giove nel vostro segno e Venere in sestile portano guadagni, serenità e intuizioni fortunate. Ottimo momento per chi cerca stabilità economica o nuove opportunità.

Voto: 9,5/10

Scorpione: Mercurio e Marte nel segno vi rendono strategici e rapidi, ma ora il sestile di Venere e Giove vi invita a rallentare e godervi un piccolo premio o riconoscimento.

Giudizio: 8,5/10

Pesci: Venere e Giove vi regalano dolcezza e protezione. Le finanze migliorano se vi affidate alla collaborazione con gli altri colleghi. Evitate chi promette troppo e produce poco.

Votazione: 8/10.