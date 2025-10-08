Le previsioni astrologiche della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 annunciano una fase di rinnovamento e nuovi inizi per molti segni zodiacali. La Bilancia si prepara a vivere un periodo di armonia e soddisfazioni personali, mentre il Capricorno ritrova fiducia e concretezza dopo settimane di stanchezza. In calo invece Ariete e Cancro, che dovranno fare i conti con tensioni emotive e piccoli contrattempi quotidiani. È una settimana che alterna momenti di grande lucidità ad altri di riflessione: l’importante sarà restare centrati e non lasciarsi trascinare da ansie o giudizi esterni.

Previsioni astrologiche settimana dal 20 al 26 ottobre con pagelle a stella

Ariete Questa settimana potreste sentirvi più irrequieti del solito: la voglia di cambiamento è forte, ma il cielo vi chiede pazienza. Evitate decisioni impulsive sul lavoro e siate più morbidi nelle relazioni affettive. Alcuni nodi emotivi tornano a galla, ma serviranno a chiarire cosa desiderate davvero. La passione non manca, ma fate attenzione alle parole dette in fretta. ⭐ Amore: ★★★☆☆ ⭐ Lavoro: ★★☆☆☆ ⭐ Energia: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆

Toro Settimana di stabilità e rassicurazioni. Dopo un periodo altalenante, riuscite a trovare un ritmo più sereno e costruttivo. In amore, le stelle favoriscono gesti concreti e affettuosi; chi vive una relazione ritrova complicità e fiducia.

Sul lavoro tornano solidità e organizzazione: ottimo momento per pianificare investimenti o progetti a lungo termine. ⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Gemelli Settimana brillante e comunicativa. Sarete al centro dell’attenzione e saprete sfruttare la vostra capacità di adattamento. Le relazioni sociali e professionali si intensificano, e qualche nuova conoscenza potrebbe rivelarsi utile. L’amore è leggero e curioso, ma cercate di non giocare troppo con i sentimenti altrui. ⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Cancro Periodo un po’ faticoso sul piano emotivo: vi sentite vulnerabili e tesi. Evitate di chiudervi in voi stessi e cercate conforto nei legami sinceri.

Sul lavoro, mantenete la calma: alcune situazioni potrebbero richiedere più tempo per stabilizzarsi. Prendetevi cura del vostro benessere e non trascurate il riposo. ⭐ Amore: ★★☆☆☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★☆☆☆ ⭐ Fortuna: ★★☆☆☆

Leone Settimana di riscossa e di nuove opportunità. Le stelle vi rendono carismatici e pronti a conquistare ciò che desiderate. In amore, un incontro o un gesto inatteso può accendere la passione. Nel lavoro, la vostra determinazione vi porta lontano, ma evitate di dominare troppo gli altri. ⭐ Amore: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Vergine Una settimana che scorre lenta ma produttiva. I vostri sforzi iniziano a dare frutti, anche se non immediatamente.

È il momento di mettere ordine e consolidare ciò che avete costruito. In amore prevale la stabilità, ma chi è single potrebbe lasciarsi sorprendere da un legame nato da poco. ⭐ Amore: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Bilancia La settimana più luminosa del mese: siete in splendida forma, pieni di energia e fascino. Amore, lavoro e relazioni scorrono in perfetto equilibrio. Le stelle vi aiutano a realizzare un obiettivo importante e a chiarire un malinteso del passato. Vi sentite di nuovo protagonisti della vostra vita. ⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★★

Scorpione Le emozioni diventano più intense e profonde. Avvertite il bisogno di liberarvi da situazioni che vi pesano, ma prima di farlo valutate le conseguenze.

L’amore chiede sincerità, il lavoro attenzione ai dettagli. Una settimana di introspezione e di rinascita interiore. ⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆

Sagittario Una ventata di entusiasmo e nuove prospettive. L’ottimismo torna a guidarvi, e la fortuna vi accompagna nei progetti più audaci. In amore siete più diretti e magnetici, pronti a conquistare con spontaneità. Nel lavoro, il vostro spirito libero si trasforma in creatività vincente. ⭐ Sentimenti: ★★★★★ ⭐ Lavoro: ★★★★☆ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Capricorno Finalmente ritrovate solidità e fiducia. Dopo settimane di stanchezza, riuscite a recuperare energia e concentrazione. Le relazioni professionali migliorano, e qualcuno riconosce i vostri sforzi.

In amore, tornano equilibrio e dolcezza: una persona vicina vi dona serenità e sostegno. ⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★★★ ⭐ Energia: ★★★★☆ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Acquario Periodo vivace e stimolante: avete mille idee e voglia di mettervi in gioco. L’amore si colora di novità, ma evitate di correre troppo. Sul lavoro, siete visionari ma un po’ distratti: attenzione ai dettagli. La settimana promette incontri fortunati e nuove ispirazioni. ⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★★★★ ⭐ Fortuna: ★★★★☆

Pesci Settimana dolce e introspettiva. Vi lasciate guidare dall’intuito, che sarà il vostro alleato più potente. L’amore si tinge di romanticismo e di gesti delicati. Sul lavoro, fate attenzione a non disperdere le energie: meglio concentrarsi su un obiettivo alla volta. ⭐ Sentimenti: ★★★★☆ ⭐ Lavoro: ★★★☆☆ ⭐ Energia: ★★★☆☆ ⭐ Fortuna: ★★★☆☆