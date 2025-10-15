Le previsioni dell’oroscopo della settimana di Halloween, dal 27 ottobre al 2 novembre, annunciano grandi sorprese per il Cancro, mentre per la Bilancia si prospettano cambiamenti inaspettati.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di essere un po' più intraprendenti, soprattutto dal punto di vista professionale. Il mondo pullula di opportunità: coglietele al volo, ma con la giusta consapevolezza delle vostre scelte. In amore potreste sentire il bisogno di compiere un passo importante: seguite ciò che vi fa stare bene.

11° Pesci: dal punto di vista sentimentale ci sono alti e bassi secondo l'oroscopo. Cercate di essere più intraprendenti e desiderosi di mettervi in gioco. Sul lavoro, invece, prestate attenzione ad alcuni cambiamenti che potrebbero modificare le vostre abitudini.

10° Acquario: ci sono faccende in sospeso in amore che dovete risolvere. Se vi sentite indecisi, concedetevi un momento per riflettere con calma. La fortuna aiuta gli audaci, ma non gli imprudenti.

9° Leone: secondo l'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, dovreste essere cauti, in quanto potreste perdere facilmente la pazienza. In amore è importante non prendere decisioni troppo affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali in classifica

8° in classifica Toro: ci sono delle novità in arrivo per voi, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, vi state crogiolando un po' troppo sugli allori, e questa non è mai una cosa buona da fare. A volte le occasioni passano in fretta: valutate bene prima di lasciarle andare.

7° Scorpione: in questi giorni sarete molto attenti ai dettagli. Solitamente tendete a soffermarvi solo sulle cose importanti, ma adesso potreste essere influenzati un po' troppo da Giove nel segno, che vi renderà più puntigliosi e precisi. Nel lavoro questi potrebbe essere un vantaggio, in amore, invece, meno.

6° Gemelli: apritevi a nuovi orizzonti.

Le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 2 novembre vi invitano a essere coraggiosi. Chi saprà osare e credere in se stesso potrà avvicinarsi a obiettivi importanti.

5° Cancro: con un po' di coraggio e un pizzico di fortuna potreste riuscire a venire a capo di alcune faccende importanti. Sia dal punto di vista sentimentale sia professionale siete favoriti, quindi, non dovete fare altro che lanciarvi nelle cose e nelle situazioni.La notte di Halloween potrebbe portare qualche sorpresa inattesa, tutta da vivere con leggerezza.

Oroscopo dei primi quattro segni della settimana fino al 2 novembre

4° in classifica Vergine: non abbiate timore di chiedere: il dialogo potrà aprirvi nuove possibilità.

Non abbiate paura a chiedere aiuto, oppure a chiedere un parere a una persona di cui nutrite profonda fiducia. In amore è necessario essere un po' più intraprendenti e determinati.

3° Capricorno: essere consapevoli dei propri limiti è il primo passo che spinge all'autodeterminazione di se stessi. Questo è essenziale quando si vuole dare una buona impressione alle persone conosciute da poco. In ambito lavorativo, inoltre, questa caratteristica contribuirà a donare molto carisma.

2° Bilancia: in amore potrebbe arrivare qualche sorpresa inaspettata. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero risolte, quindi, tenete gli occhi ben aperti e proiettati sui vostri obiettivi. Sul lavoro ci vuole più determinazione.

1° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo fino al 2 novembre vi esortano a credere di più nelle vostre capacità. Questo è un ottimo momento per quanto riguarda i nuovi incontri, quindi, datevi da fare e non scoraggiatevi: la determinazione vi sarà alleata.