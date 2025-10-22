Cambiamenti interessanti in arrivo per i nati sotto il segno dell'Ariete secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 novembre. Il Sagittario è sul podio in quanto questo è un momento davvero favorevole e intrigante.

Previsioni degli astri degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: momento un po' complicato per i nati sotto questo segno. Ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte con la massima urgenza ma, al contempo, cautela. Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 novembre esortano alla riflessione e a prendere meno decisioni di pancia.

11° Vergine: novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Soprattutto i single possono approfittarne per fare delle nuove conoscenze. Dal punto di vista professionale, invece, potrebbe insorgere qualche piccolo problema, quindi è opportuno restare calmi.

10° Toro: le stelle vi esortano ad essere un po' più attenti ai bisogni e alle esigenze delle persone a cui tenete. Ci sono delle questioni sentimentali che andrebbero affrontate. Nel lavoro ci sono momenti in cui è necessario restare calmi e non tirare troppo la corda.

9° Pesci: prima di dire o fare cose di cui potreste pentirvi, contate fino a 100. In amore e nel lavoro l'oroscopo di questa settimana preannuncia dei cambiamenti, quasi delle rivoluzioni.

Per tale ragione, è opportuno essere attenti e non farsi cogliere alla sprovvista.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: momento interessante per quanto riguarda i rapporti di coppia, specie quelli nati da poco tempo. Ci sono dei cambiamenti in arrivo sul fronte del lavoro. Forse si tratta di una promozione o di un cambio logistico, in ogni caso dovete cercare di essere intraprendenti.

7° Acquario: chi sta lavorando ad un progetto importante per il futuro, potrebbe ottenere delle interessanti risposte nel corso della settimana. Le stelle vi invitano a tenere la guardia alta per quanto riguarda l'amore. Non date nulla per scontato.

6° Scorpione: l'estenuante bisogno di novità e di non sentirvi annoiati potrebbe rendere i rapporti di coppia un po' altalenanti.

Ad ogni modo, trovando la giusta quadra e il giusto equilibrio, potrete raggiungere gli obiettivi sperati. Nel lavoro bisogna osare un po' di più.

5° Gemelli: cercate di mostrarvi tranquilli e affidabili soprattutto in ambito professionale. Ci sono delle interessanti soddisfazioni in arrivo, ma dovrete impegnarvi il più possibile. In amore, invece, è opportuno stabilire una scala di priorità. Avere il piede in due scarpe non vi aiuterà.

Oroscopo segni fortunati della settimana dal 3 al 9 novembre

4° in classifica Capricorno: con un pizzico di fortuna e tanto impegno potrete arrivare a conquistare delle vette molto importanti. Non siate troppo severi con voi stessi, e cercate di mostrare maggiore indulgenza, tutti possono commettere degli errori, l'importante è trarne insegnamento da essi.

3° Bilancia: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, soprattutto in ambito sentimentale. Se siete alla ricerca di un salto di qualità, questo potrebbe essere il momento adatto. Non lasciatevi condizionare dal parere di persone non fondamentali nella vostra vita.

2° Sagittario: la razionalità non è propriamente la modalità con cui vi rapportate a delle situazioni di tipo sentimentale. Ad ogni modo, soprattutto in questo momento, la cosa potrebbe rappresentare un bene. Nel lavoro siete favoriti, quindi, osate e non abbiate paura di avanzare pretese.

1° Cancro: i nati sotto questo segno possono approfittare di questo momento favorevole per portare a termine degli obiettivi. In amore è un periodo sfavillante, quindi, non dovete fare altro che lasciarvi trasportare dagli eventi.