L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre premia il segno dei Pesci, che conquista i sei trifogli che lo portano in testa alla classifica: una settimana fortunata, dunque, per questo segno zodiacale, ma soprattutto dolce e ispirata. Al contrario, il Sagittario prende solamente due trifogli.

Classifica e previsioni astrologiche settimana 3-9 novembre

☘️☘️Sagittario – Settimana complessa, segnata da nervosismo e tensioni familiari. Potrebbero riemergere questioni del passato o delusioni che pensavate di aver superato. L’insonnia e la stanchezza vi renderanno più irritabili, ma non lasciatevi abbattere.

La situazione economica richiede prudenza e qualche sacrificio, ma con calma e lucidità potrete rimettere tutto in ordine. Evitate discussioni e concentratevi sul benessere interiore: dopo la tempesta, arriverà finalmente un periodo più sereno.

☘️☘️☘️Ariete – Avrete l’impressione che qualcuno voglia provocarvi o mettervi alla prova, ma la vera forza sarà nella calma e nel controllo delle reazioni. Meglio non dare spazio ai conflitti, soprattutto sul lavoro o in famiglia. Nonostante i piccoli ostacoli, sarà un momento fertile per mettere le basi di un progetto personale o creativo. In amore potrebbero affiorare incomprensioni: serve più pazienza e meno orgoglio. Recupero fisico lento ma possibile con un po’ di disciplina.

☘️☘️☘️Capricorno – Vi sentirete affaticati e forse un po’ scoraggiati, ma sarà proprio questo il momento per ripartire con maggiore consapevolezza. Evitate di isolarvi: un confronto sincero con una persona di fiducia vi aiuterà a chiarire alcuni dubbi. In amore è tempo di riaccendere la passione, anche con piccoli gesti quotidiani. Chi lavora a un progetto personale dovrà stringere i tempi, ma senza pretendere troppo da sé stesso. Serve equilibrio tra dovere e piacere.

☘️☘️☘️Toro – Ritroverete serenità dopo un periodo turbolento. Qualche notizia inaspettata potrebbe destabilizzarvi, ma avrete la maturità per affrontarla con lucidità. Torna la voglia di organizzare, studiare e migliorare la quotidianità.

Sul piano sentimentale, la stabilità verrà messa alla prova: piccoli contrasti di coppia si risolveranno con il dialogo. Single pronti a nuove conoscenze, ma solo se metteranno da parte le paure del passato.

☘️☘️☘️☘️Acquario – Settimana particolare, ricca di alti e bassi emotivi. Potreste sentirvi limitati o costretti a rinunciare a qualcosa che amate, ma sarà solo temporaneo. Concentratevi su passioni e hobby che vi permettano di esprimere la libertà. Chi vive una relazione stabile avrà modo di consolidarla con gesti sinceri, mentre chi è solo troverà nuove connessioni digitali che faranno battere il cuore.

☘️☘️☘️☘️Vergine – Avrete giornate piene e faticose, con impegni che sembrano non finire mai.

Tuttavia, la capacità organizzativa vi salverà anche stavolta. Evitate di accumulare tensione e concedetevi delle pause rigeneranti. Qualcuno proverà a mettervi alla prova, ma la precisione vi permetterà di uscirne a testa alta. In amore serve più leggerezza: lasciatevi andare ai sentimenti e smettete di analizzare tutto.

☘️☘️☘️☘️Cancro – Sarete energici e determinati, pronti a chiudere capitoli che non vi appartengono più. In famiglia o sul lavoro potrebbe arrivare una gratificazione meritata, frutto del vostro impegno costante. Attenzione però alla stanchezza accumulata: prendetevi del tempo per riposare e ricaricarvi. Le relazioni affettive vivranno un momento di rinascita, purché non imponiate sempre la vostra visione delle cose.

☘️☘️☘️☘️Leone – Ottima settimana per rimettervi in gioco e riprendere il controllo della vita. Finalmente vi sentirete motivati e pronti a osare. Il successo dipenderà dalla fiducia che saprete trasmettere agli altri. Nel lavoro e nelle relazioni arriveranno riconoscimenti importanti. Potreste ricevere un’offerta o una proposta che vale la pena valutare con attenzione. Fortuna in crescita e cuore in grande espansione.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia – Vi troverete a dover prendere decisioni importanti, specialmente in ambito sentimentale. Non potete restare fermi a metà: è tempo di scegliere con chiarezza. Alcune giornate saranno più pesanti, ma riuscirete a compensarle con momenti di bellezza e armonia.

Sul lavoro potreste ricevere nuove opportunità o contatti utili. Ricordate che il vostro equilibrio nasce dalla sincerità con voi stessi.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – Settimana dinamica e ricca di impegni. Vi sentirete stimolati ma anche un po’ sopraffatti da mille pensieri. Cercate di non strafare e di mantenere un ritmo regolare. In casa o sul lavoro ci saranno cambiamenti da gestire con prudenza. Qualcuno vi cercherà per chiedervi consiglio: la profondità sarà apprezzata. Le emozioni saranno intense, ma gestitele con dolcezza.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli – Settimana frizzante e piena di spunti. La curiosità vi porterà a scoprire nuove opportunità e a stringere contatti interessanti. Ottimo periodo per sperimentare e rinnovare la routine.

In amore, le relazioni si riaccendono con entusiasmo e complicità. I single potranno vivere incontri stimolanti, capaci di riportare il sorriso. Mantenete la leggerezza che vi contraddistingue e non abbiate paura di cambiare.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – Settimana dolce e ispirata, in cui i sogni troveranno finalmente uno spazio concreto. Vi sentirete più fiduciosi e pronti a riprendere in mano la vostra vita. Anche se il lavoro sembra fermo, nuove possibilità si stanno muovendo lentamente ma con costanza. In amore ci saranno emozioni autentiche e gesti che scalderanno il cuore. Una notizia o un messaggio speciale potrebbe sorprendervi in modo molto positivo.