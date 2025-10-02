Secondo l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 ottobre 2025, il Toro sarà impaziente sul lavoro, il Cancro polemico e lo Scorpione di buon umore.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere stupiti dai comportamenti di alcune persone. I single sono pronti a iniziare dei nuovi progetti che riguardano il futuro. Chi lavora in proprio farebbe bene a valutare con attenzione i consigli ricevuti.

Toro: i cuori solitari possono approfondire una conoscenza speciale. Chi fa parte di una coppia ritiene preziosi i consigli del partner.

Chi lavora nel commercio è davvero troppo impaziente.

Gemelli: chi ha una relazione potrebbe sentirsi meno soddisfatto del solito. Chi è solo da tempo è molto più motivato del solito. In questa settimana è opportuno essere concentrati sugli obiettivi da raggiungere.

Cancro: in questo periodo, chi cerca l'amore è veramente adorabile. Chi è solo da tempo potrebbe mostrarsi più critico verso gli altri. Chi lavora in proprio può essere perplesso di fronte a un nuovo progetto.

Leone: i single sono generosi e soprattutto ottimisti. Sulla sfera sentimentale, l'atmosfera è molto malinconica. Per il campo lavorativo è un momento complicato.

Vergine: chi è solo da troppo tempo è più rilassato del solito.

Un nuovo incarico di lavoro può essere molto impegnativo. La forma fisica potrebbe non essere al top e l’umore resta positivo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia deve essere molto più affettuoso con la persona amata. La famiglia può provocare chi è solo da tempo e questo può creare dei problemi. L'ambito professionale può regalare tanto successo.

Scorpione: la pigrizia può rallentare l'intera settimana. Una bella novità può regalare il buonumore. La sfera lavorativa va affrontata con lucidità.

Sagittario: la vita con la dolce metà è più vivace del solito. I single possono vivere dei momenti eccitanti insieme a una vecchia amica. Chi lavora in proprio è leggermente annoiato.

Capricorno: una sorpresa è in arrivo sulla sfera sentimentale. Finalmente i cuori solitari riescono a fidarsi completamente della famiglia. Chi lavora come dipendente potrebbe sentirsi meno motivato.

Acquario: delle polemiche inutili possono innervosire chi ha una relazione di vecchia data. Chi lavora in proprio è più creativo del solito. È possibile avvertire un po’ di stanchezza tipica del periodo.

Pesci: in questa settimana è possibile iniziare delle conversazioni interessanti. Dei progetti possono essere pianificati con il partner. Finalmente sul lavoro sono in arrivo delle idee molto originali.