L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 ottobre 2025 sorride ai Pesci, che si lasciano alle spalle un weekend confusionario e si accingono a vivere un periodo fortunato. Per l'Ariete, invece, discorso contrario. Questa settimana, per quest'ultimi segni zodiacali, sarà piena di emozioni. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche settimanali 20-26 ottobre 2025

☘️☘️Ariete – La settimana sarà caratterizzata da emozioni altalenanti e un profondo bisogno di serenità. Vi sentirete più sensibili e desiderosi di affetto, pronti a concedervi momenti di tenerezza e di introspezione.

In amore, cercherete attenzioni sincere e una connessione autentica, che vi faccia sentire compresi e al sicuro. Alcuni giorni vi regaleranno ispirazione e forza interiore, mentre altri vi inviteranno a rallentare e a riflettere su ciò che davvero conta. Sarà importante concedervi il giusto riposo e non pretendere troppo da voi stessi. Ogni piccolo passo avanti, in questa fase, sarà comunque prezioso.

☘️☘️☘️Acquario – Settimana dinamica ma un po’ instabile, con momenti di grande lucidità alternati a qualche giornata più caotica. Saprete affrontare le sfide con mente brillante e spirito innovativo, ma sarà fondamentale non lasciarvi travolgere dalla fretta. In amore, avrete bisogno di leggerezza e libertà: cercate di esprimere i vostri sentimenti con sincerità, evitando chiusure o silenzi prolungati.

Sul lavoro, le idee non mancheranno e potrete dare vita a un progetto originale, purché restiate concentrati e concreti.

☘️☘️☘️Capricorno – Settimana di impegni e riflessioni, in cui vi troverete a bilanciare la fatica con la voglia di ottenere risultati concreti. Alcuni giorni saranno più faticosi del previsto, ma la vostra determinazione vi permetterà di affrontare ogni ostacolo con pazienza e metodo. In amore, cercate di non chiudervi troppo in voi stessi: lasciate spazio al dialogo e all’ascolto. Sarà un buon momento per costruire basi solide, sia nei sentimenti che nella sfera professionale.

☘️☘️☘️Sagittario – Vi aspetta un periodo altalenante ma ricco di spunti interessanti. Dopo giornate un po’ incerte, arriveranno momenti più sereni in cui ritroverete la vostra consueta allegria.

La fine della settimana sarà particolarmente positiva e vi darà nuove opportunità per recuperare fiducia e motivazione. In amore, tornerà la voglia di condividere e di divertirvi, mentre sul lavoro potrete concretizzare un’idea rimasta in sospeso. L’ottimismo sarà la vostra arma migliore.

☘️☘️☘️☘️Scorpione – La settimana si apre con un’energia potente che vi renderà determinati e intraprendenti. Avrete la sensazione di poter finalmente riprendere il controllo di ciò che vi stava sfuggendo. Sul lavoro arriveranno conferme o soddisfazioni meritate, mentre nei rapporti personali saprete farvi rispettare con fermezza. In amore vivrete momenti intensi e travolgenti, ma sarà importante mantenere un equilibrio tra passione e fiducia.

Una settimana ideale per chi desidera ricominciare o consolidare qualcosa di importante.

☘️☘️☘️☘️Bilancia – Settimana equilibrata e piacevole, durante la quale vi sentirete in sintonia con le persone che amate. Ci saranno giorni favorevoli per portare avanti progetti, migliorare relazioni e ritrovare serenità interiore. La comunicazione sarà la vostra forza: saprete esprimervi con grazia e chiarezza, ottenendo consensi e comprensione. In amore, un gesto gentile o una parola sincera potranno riaccendere un legame. Sul lavoro, nuove idee prenderanno forma, con risultati promettenti.

☘️☘️☘️☘️Vergine – Avrete davanti giornate produttive e ricche di soddisfazioni. La vostra capacità di organizzazione vi permetterà di mettere ordine dove regnava la confusione e di raggiungere traguardi concreti.

Nel lavoro, la precisione e la costanza saranno premiate. In amore, vivrete momenti sereni e affettuosi, anche se dovrete evitare di essere troppo critici. La fiducia e la complicità saranno alla base di un legame solido. Verso il fine settimana, potrete concedervi un po’ di relax e di leggerezza.

☘️☘️☘️☘️Leone – Settimana brillante, in cui la vostra energia tornerà protagonista. Vi sentirete motivati e pronti a mettervi in gioco, ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti. Il vostro carisma attirerà attenzioni, ma sarà importante mantenere equilibrio ed evitare atteggiamenti troppo orgogliosi. In amore, sarete intensi e passionali, desiderosi di vivere emozioni forti. Sul lavoro, saprete guidare gli altri con determinazione, diventando un punto di riferimento per chi vi circonda.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro – Settimana in cui sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi trascinare dalle emozioni. La sensibilità sarà amplificata, ma potrete usarla come risorsa per comprendere meglio chi vi circonda. In amore, potreste vivere sorprese inattese, capaci di scuotervi nel profondo. Chi è solo potrebbe ricevere attenzioni speciali, mentre chi è in coppia dovrà lavorare sulla fiducia reciproca. Sul lavoro, serviranno pazienza e concentrazione, ma i risultati non tarderanno ad arrivare.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli – Vi aspetta un periodo movimentato, in cui la mente sarà piena di idee ma anche di dubbi. Sarà necessario fare ordine e capire cosa desiderate davvero, evitando di sprecare energie in troppi impegni.

In amore, la confusione potrebbe portarvi a reazioni impulsive o a fraintendimenti, quindi cercate chiarezza e dialogo sincero. Nel lavoro, arriveranno stimoli interessanti, ma dovrete mantenere costanza per trasformarli in successi concreti.

☘️☘️☘️☘️☘️Toro – Settimana serena e costruttiva, perfetta per godervi un clima disteso e ricco di soddisfazioni. Vi sentirete in forma e pronti a cogliere le opportunità che vi si presenteranno. In amore, vivrete momenti di dolcezza e complicità, con la possibilità di rafforzare un legame o di incontrare qualcuno che vi farà sentire finalmente a vostro agio. Sul lavoro, i vostri sforzi saranno riconosciuti e apprezzati. Tutto scorrerà con armonia e stabilità.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – I prossimi giorni vi vedranno grintosi e determinati, pronti ad affrontare ogni sfida con energia. La vitalità sarà alle stelle e vi permetterà di dare il meglio di voi sia nel lavoro che nella vita privata. In amore, vivrete emozioni forti e sincere, con una passione che non passerà inosservata. La settimana sarà ideale per iniziare nuovi progetti, prendere decisioni importanti o semplicemente godervi un meritato successo personale. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e attirerà belle opportunità.