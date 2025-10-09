Secondo l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, l'Ariete dovrà essere molto prudente, il Toro sarà particolarmente attraente e per il Capricorno si prospetta un periodo lavorativo complesso.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari devono essere prudenti in ogni situazione. Chi fa parte di una coppia è più riflessivo del solito. Un breve viaggio di lavoro può essere molto impegnativo.

Toro: i single sono più attraenti del previsto. Chi ha una relazione ha un buon entusiasmo da condividere con il partner.

Il campo lavorativo può causare un leggero nervosismo.

Gemelli: è possibile affrontare una settimana molto tranquilla. Chi cerca l'amore è veramente attratto da una nuova persona. Chi lavora in proprio è abbastanza sospettoso.

Cancro: una settimana di grande romanticismo può essere vissuta con la dolce metà. Un parente può regalare degli ottimi consigli. Una questione burocratica può essere risolta più velocemente del previsto.

Leone: in questo periodo è probabile fare delle nuove esperienze. Nei confronti del partner serve più tenerezza. Con furbizia è possibile affrontare una certa situazione.

Vergine: chi è solo da troppo tempo è veramente adorabile. Alcune incomprensioni potrebbero rendere la settimana più delicata per le coppie.

Un progetto lavorativo può essere finalmente concretizzato.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i single sono pronti a lottare, per difendere le proprie idee. Chi fa parte della relazione amorosa è più determinato del passato. Per chi lavora nel commercio è un periodo favorevole.

Scorpione: in questo momento, l'animo è davvero molto romantico. Il settore delle amicizie è ricco di tante soddisfazioni. Sul lavoro è possibile trovare una rapida soluzione.

Sagittario: un esame universitario può essere superato brillantemente. Chi deve organizzare degli eventi può affrontare alcuni rallentamenti. Durante le ferie sarebbe utile staccare il più possibile dai pensieri lavorativi.

Capricorno: i cuori solitari possono avere una buona affinità con una persona conosciuta di recente.

Chi fa parte di una coppia può dimenticare alcune cose e far innervosire il partner. La settimana potrebbe richiedere più impegno del solito sul lavoro.

Acquario: con la famiglia potrebbero nascere dei contrasti da gestire con calma. La trasgressione può fare allontanare delle persone importanti. Sul lavoro è bene mantenere la concentrazione per evitare distrazioni.

Pesci: chi ha una relazione di vecchia data può ricevere dei buoni consigli dalla dolce metà. Chi cerca l'amore può vivere dei momenti di puro divertimento. Il fisico è in ottima forma, ma l’umore può subire qualche calo.