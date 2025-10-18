L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre porterà cambiamenti ed emozioni per i segni zodiacali. In questi giorni, alcune configurazioni planetarie segnano un passaggio: Mercurio e Marte si congiungono in Scorpione, e il Novilunio in Bilancia porta l’energia di un nuovo inizio nelle relazioni e negli equilibri interni. Inoltre, da 22 ottobre il Sole entra in Scorpione, attivando un’onda trasformativa su ambiti interiori e forze latenti.

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: sarà importante in questa settimana cercare di rinnovare la comunicazione con la persona che amate.

Con Venere in opposizione non sarà facile lasciare spazio ai sentimenti, ma dovrete provare a costruire un dialogo sano, per riportare un po’ di stabilità. Nel lavoro riuscirete a essere più dinamici e precisi in quel che fate, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Toro: settimana di ottobre stabile per quanto riguarda i sentimenti. Basteranno anche piccoli gesti per far felice il partner, non avrete bisogno di fare qualcosa di plateale. Nel lavoro potrebbero mancare occasioni concrete. Dopo alcune soddisfazioni, adesso dovrete essere capaci di gestire bene le risorse a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'amore sarà al centro dei vostri pensieri. Quando le cose vanno bene, vi verrà più spontaneo fare qualcosa di romantico per la persona che amate.

Nel lavoro state attraversando un periodo produttivo. Sarà necessario tanto impegno, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale difficile da gestire in questo periodo per voi nativi del segno. Potreste avvertire la sensazione che manca qualcosa nel vostro rapporto, e che al momento faticate molto a trovare. Bene il settore professionale, grazie al sostegno di Mercurio e Marte, che vi guideranno verso progetti di grande successo. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che infonderanno speranza nella vostra vita sentimentale. Venere giocherà a vostro favore, e anche la Luna navigherà in buone posizioni, stimolandovi a fare qualcosa in più per rendere più appagante la vostra vita amorosa.

Nel lavoro ci sarà tanto da sistemare per gestire bene le vostre mansioni, e con Marte e Mercurio contro potrebbe non essere così semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: le stelle saranno vostre amiche durante questa settimana. La Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, portando saggezza e buona comunicazione. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per arrivare al successo. La posizione di Marte e Mercurio potrebbe dare una svolta positiva ai vostri progetti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana movimentata dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete bene con la vostra anima gemella, e l'influenza positiva di stelle come Venere e la Luna alimenteranno il vostro entusiasmo.

Nel lavoro sarà un periodo più calmo, ma comunque produttivo se gestito nella maniera più adatta. Voto - 9️⃣

Scorpione: il lavoro inizierà a dare i suoi frutti in questo periodo, e con il sostegno di Marte e Mercurio imboccherete la strada per il successo. In amore potrete mostrare il vostro lato più sensibile verso la persona che amate. Da una parte potrebbe fare bene all'intimità del vostro rapporto, ma dall'altra potrebbe far emergere alcune debolezze che sarebbe meglio evitare. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi durante questa settimana. Venere vi sorride dal segno della Bilancia, alimentando buoni sentimenti tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete spesso a prendere l'iniziativa, ma dovrete anche dimostrare di avere la situazione sotto controllo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: il lavoro vi darà buone soddisfazioni in questo periodo. Sarete concentrati sui vostri progetti, e con Marte e Mercurio saprete centrare i vostri obiettivi. Attenzione però a non trascurare la vostra vita amorosa. Cercate di dare le giuste attenzioni al partner, contrastando la posizione negativa di Venere. Voto - 7️⃣

Acquario: vita amorosa piena di emozioni in questa settimana di ottobre. Venere vi sorride dal segno della Bilancia, ma attenzione alla Luna in quadratura tra mercoledì e giovedì, che potrebbe portare piccole incomprensioni. In quanto al lavoro avrete bisogno di trovare soluzioni efficaci ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: dal lavoro avrete modo di ricavare tanto in questo periodo grazie al sostegno di stelle come Marte e Mercurio e Giove.

Sarete in periodo di piena produttività, che vi permetterà di ricavare tante soddisfazioni. Per quanto riguarda i sentimenti, state ricostruendo il vostro rapporto lentamente. Non ci sarà motivo di bruciare le tappe, soprattutto per voi cuori solitari. Voto - 8️⃣