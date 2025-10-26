L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, si preannuncia ricco di alti e bassi per molti segni. Il Sagittario attraverserà delle giornate al top, anche la Bilancia e lo Scorpione vivranno momenti decisamente positivi.

L'oroscopo della settimana: bene il Sagittario, tempi duri per il Toro

12° TORO (20 aprile - 20 maggio) parole chiave: tristezza - umori bassi - ritorno alla gioia.

Questa settimana sarete un po' giù di morale, e una sensazione di tristezza potrà accompagnarvi. Non chiudetevi in voi stessi. Chiedete sostegno agli amici più fidati e ricordatevi che è solo un momento passeggero.

Presto la gioia di vivere tornerà a illuminare le vostre giornate.

11° LEONE (23 luglio - 22 agosto) parole chiave: nervosismo - controllo emozionale - pazienza.

Un po' di nervosismo potrà rendervi irascibili. Dovrete esercitare un grande controllo sulle vostre emozioni per evitare discussioni inutili. Non reagite d'impulso e cercate di rilassarvi. Attività come lo yoga o la meditazione vi aiuteranno a ritrovare la pazienza necessaria.

10° ARIETE (21 marzo - 19 aprile) parole chiave: diplomazia - tono gentile - relazioni sociali.

Fate attenzione a non essere troppo antipatici. La vostra schiettezza potrebbe risultare eccessiva in questi giorni. Usate più diplomazia e scegliete con cura le parole, specialmente in ambito lavorativo.

Migliorerete le vostre relazioni se sarete più pazienti e gentili.

9° CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio) parole chiave: solitudine - riflessione - malinconia passeggera.

Vi sentirete avvolti da una leggera solitudine e malinconia. Dedicherete del tempo alla riflessione e analizzerete le vostre emozioni. Non permettete a questo stato d'animo di durare: cercate l'aiuto delle persone care e vedrete che il morale tornerà alto velocemente.

8° ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio) parole chiave: reazione - imprevisti - adattabilità.

Dovrete mettere alla prova la vostra reazione agli imprevisti. La settimana potrebbe portare qualche piccolo cambio di programma, ma la vostra innata adattabilità vi permetterà di superare tutto.

Mantenete la calma e troverete sempre un modo per volgere la situazione a vostro favore.

7° CANCRO (21 giugno - 22 luglio) parole chiave: compagnia - apertura - vita sentimentale.

Non isolatevi questa settimana. Cercherete attivamente la compagnia, soprattutto in amore. Sarà il momento ideale per chiarire malintesi e riavvicinarvi al partner. Se siete soli, uscirete e vi aprirete a nuove conoscenze che potranno rivelarsi molto interessanti.

6° VERGINE (23 agosto - 22 settembre) parole chiave: fantasia - soluzioni creative - superare le difficoltà.

Metterete un pizzico di fantasia in mezzo alle difficoltà. Userete la vostra creatività per trovare soluzioni inaspettate ai problemi. Non fatevi abbattere dagli ostacoli, la vostra mente analitica, abbinata a un tocco di immaginazione, vi aiuterà a superarli brillantemente.

5° GEMELLI (21 maggio - 20 giugno) parole chiave: voglia di divertimento - socialità - allegria.

Una gran voglia di divertimento vi pervaderà. Sarete i protagonisti della vita sociale, e le uscite con gli amici non mancheranno. Organizzate serate spensierate e lasciate da parte le preoccupazioni. La vostra allegria sarà contagiosa e migliorerà l'umore di chi vi sta intorno.

4° PESCI (19 febbraio - 20 marzo) parole chiave: passione sfrenata - emozioni intense - amore al top.

La passione sarà sfrenata e vivrete un periodo di emozioni intense. In amore, sarete travolgenti e magnetici. Se siete in coppia, l'intesa sarà profonda; se single, farete incontri indimenticabili. Lasciatevi guidare dal cuore e godrete di ogni istante.

3° SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) parole chiave: sogni realizzabili - progetti futuri - ottimismo.

I vostri pensieri voleranno ai sogni e ai progetti per il futuro. Sarete estremamente ottimisti e pianificherete con fiducia i prossimi passi. Le stelle vi daranno la giusta spinta per trasformare le idee in realtà concrete. Aspettatevi buone notizie in ambito lavorativo.

2° BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) parole chiave: vizi e follia - spensieratezza - libertà.

Questa settimana vi lascerete andare a vizi e follia, abbracciando una ritrovata spensieratezza. Vi concederete piaceri e momenti di leggerezza. Non vi preoccuperete troppo delle convenzioni e vivrete con una libertà inebriante.

L'amore sarà passionale e senza freni.

1° SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) parole chiave: giornate al top - massimo potenziale - successo assicurato.

Sarete al vertice della classifica! Le vostre giornate si svolgeranno al top e andrete al massimo in ogni campo. Sfrutterete al meglio questo periodo di grande energia e successo. La fortuna assisterà le vostre decisioni più audaci, e vedrete i risultati desiderati con facilità.