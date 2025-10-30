L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025 si apre con un cielo che alterna slanci e riflessioni, mentre i pianeti disegnano un mosaico di energie contrastanti. Venere in Scorpione intensifica desideri e decisioni affettive, mentre Marte, appena entrato in Sagittario, spinge all’azione e alla conquista. Tra i protagonisti assoluti emergono i Gemelli, irradiati da una Luna favorevole che potenzia fortuna e iniziativa. In posizione intermedia si colloca la Bilancia, sospesa tra l’esigenza di equilibrio e la spinta a definire nuove priorità personali.

In fondo alla classifica si trovano i Pesci, più vulnerabili ai turbamenti lunari e a un’eccessiva sensibilità che rallenta il passo. Il cielo, però, promette svolte inaspettate: ogni segno troverà un’occasione per rinnovarsi, se saprà leggere i segnali con lucidità

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Lunedì e martedì aprono il sipario con energia frizzante e qualche intuizione improvvisa che vi aiuterà a rompere la monotonia. Tuttavia, la fiamma interiore rischia di spegnersi a metà settimana, complice un calo d’interesse o una distrazione emotiva. Vi troverete a oscillare tra slanci e momenti di stanchezza, ma tutto dipenderà dal modo in cui saprete gestire il ritmo.

Nei rapporti professionali sarà meglio evitare discussioni impulsive, mentre in amore servirà una buona dose di pazienza. Verso domenica si intravede una luce nuova, un piccolo segnale di ripresa che riaccenderà entusiasmo e fiducia. Le stelle suggeriscono di non forzare nulla: chi saprà aspettare, ritroverà serenità e stabilità entro breve.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 3 e martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6 e domenica 9;

★★★ venerdì 7 novembre;

★★ sabato 8 novembre.

♉ Toro: voto 9. Settimana potente e luminosa, con la Luna nel segno che rafforza concretezza, intuito e sensibilità. Sarete protagonisti di un periodo fertile per i progetti di lavoro e per le relazioni che contano.

Ogni piccolo dettaglio verrà notato, e la vostra costanza sarà premiata da riconoscimenti o conferme inaspettate. In amore, Venere amica stimolerà gesti teneri, complicità e una passione ritrovata che farà dimenticare vecchi contrasti. I giorni centrali offriranno occasioni ideali per definire accordi o per pianificare investimenti futuri. L’atmosfera resta positiva fino al weekend, quando vi concederete meritato relax tra persone sincere. Un periodo costruttivo, perfetto per gettare basi solide.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 4 novembre (Luna in Toro);

martedì 4 novembre (Luna in Toro); ★★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★★ giovedì 6, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9.

♊ Gemelli: voto 10. Cielo spettacolare, dominato da un flusso di energia mentale che apre prospettive sorprendenti.

Mercurio e la Luna nel segno illuminano intuizioni rapide e scelte vincenti. È la settimana in cui tutto sembra fluire senza ostacoli: il lavoro procede spedito, i rapporti sociali si intensificano, le parole trovano sempre la direzione giusta. L’amore si tinge di complicità e leggerezza, con un tocco di passione che risveglia anche chi aveva perso fiducia. Gli ultimi giorni vi vedranno al centro della scena, grazie a un’idea o a una proposta che potrà cambiare il vostro percorso. Approfittate del momento per fissare obiettivi importanti: il cielo vi sostiene con forza rara.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 6 novembre (Luna in Gemelli);

giovedì 6 novembre (Luna in Gemelli); ★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e sabato 8.

♋ Cancro: voto 8.

Un inizio più riflessivo vi porterà a rivedere priorità e abitudini. Le emozioni si faranno intense ma anche più chiare, come se una nebbia interiore si stesse finalmente diradando. Tra mercoledì e giovedì si aprirà una fase favorevole ai chiarimenti sentimentali, con possibilità di recuperare rapporti messi alla prova dal silenzio o dalla distanza. Il lavoro richiederà concentrazione, ma arriveranno risposte attese o proposte interessanti. Sabato e domenica, con la Luna nel segno, tutto si colorerà di dolcezza e nuovi slanci: momenti perfetti per dedicarvi alla famiglia o a un progetto personale. Settimana utile per riordinare il cuore e il pensiero.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 8 novembre (Luna in Cancro);

sabato 8 novembre (Luna in Cancro); ★★★★★ venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★ lunedì 3 novembre.

♌ Leone: voto 5.

Il fuoco che vi contraddistingue questa volta arde a tratti, come se la fiamma vacillasse di fronte a dubbi e responsabilità. I primi giorni saranno dinamici ma anche impegnativi: occorrerà pazienza per non lasciarsi trascinare in contrasti inutili. Un malinteso con una persona cara potrà emergere a metà settimana, ma basterà un gesto sincero per chiarire tutto. Nel lavoro, la mancanza di concentrazione potrà rallentare qualche progetto, ma il weekend offrirà una ventata di fiducia. Sabato segnerà il vero momento di rinascita, grazie a un riconoscimento o a un’emozione forte. Le stelle vi invitano a riscoprire ciò che conta davvero, senza disperdere energie in battaglie secondarie.

La valutazione della settimana:

★★★★★ sabato 8 novembre;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 novembre;

★★ giovedì 6 novembre.

♍ Vergine: voto 7.

La settimana inizia con un senso di ordine e determinazione che vi aiuterà a gestire ogni impegno con precisione. Mercurio favorisce la lucidità mentale e vi rende instancabili nel portare a termine ciò che avete iniziato. Tuttavia, un eccesso di perfezionismo potrebbe generare ansia o tensioni nei rapporti più stretti. Nei giorni centrali sarà meglio alleggerire i ritmi e concedersi momenti di svago: la mente avrà bisogno di respirare. Le giornate di sabato e domenica porteranno un clima più sereno e affettivo, ideale per dedicarsi alla vita privata o agli amici. Settimana equilibrata ma utile per imparare a dosare le energie.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 3 novembre;

lunedì 3 novembre; ★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 novembre;

★★ venerdì 7 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Una leggera tensione iniziale vi accompagnerà fino a metà settimana, ma sarà solo una prova di equilibrio interiore. Il cielo vi spinge a rivedere alcune scelte, a ridare priorità al benessere personale e a liberare il cuore da pesi inutili. Mercoledì, giornata top, segnerà la svolta: la Luna vi regalerà fascino, chiarezza e nuove possibilità d’incontro. Nella professione arriveranno conferme graduali, anche se ancora non definitive.

Attenzione a sabato, quando l’umore potrà subire cali repentini: basterà non reagire con impulsività. Nel complesso, un periodo utile per mettere ordine e rafforzare fiducia. Le stelle vi chiedono di credere in ciò che sta maturando dentro di voi, senza forzare il tempo delle cose.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 5 novembre;

mercoledì 5 novembre; ★★★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 novembre;

★★ domenica 9 novembre.

♏ Scorpione: voto 8. Venere nel segno accende desideri, intensità e carisma. La settimana si apre con una scia magnetica che amplifica fascino e determinazione. Ogni azione porterà risultati tangibili, specie nei rapporti professionali, dove la vostra acutezza farà la differenza.

In amore, le emozioni saranno totali: nessuna via di mezzo, solo passione autentica o distacco netto. Venerdì, giornata top, vi vedrà protagonisti di un incontro o di un momento di rivelazione. Tra giovedì e sabato si consolideranno intese, mentre domenica sarà meglio evitare discussioni. Le stelle delineano un quadro intenso, capace di trasformare una semplice occasione in qualcosa di memorabile.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 7 novembre;

venerdì 7 novembre; ★★★★★ giovedì 6 (Venere in Scorpione) e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5;

★★★ domenica 9 novembre.

♐ Sagittario: voto 7. Un vento di rinnovamento soffia deciso, portando stimoli e un pizzico d’irrequietezza.

Marte nel segno vi dona grinta e velocità, ma anche impazienza. Sarete desiderosi di cambiare, di intraprendere nuove direzioni, di spezzare routine logoranti. La settimana, però, chiede prudenza nelle parole e nelle spese: non tutto ciò che luccica merita fiducia immediata. Domenica, giornata top, vi restituirà entusiasmo e voglia di sorridere, rendendovi più aperti verso progetti futuri. L’amore vive un momento frizzante ma instabile, da gestire con diplomazia. Chi saprà restare centrato otterrà risultati notevoli entro fine mese.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 9 novembre;

domenica 9 novembre; ★★★★★ martedì 4 (Marte in Sagittario) e sabato 8;

★★★★ mercoledì 5 e venerdì 7;

★★★ giovedì 6 novembre;

★★ lunedì 3 novembre.

♑ Capricorno: voto 6.

Una settimana di assestamento, segnata da alti e bassi ma anche da importanti consapevolezze. Le prime giornate saranno lente, con qualche fatica a ingranare nei ritmi lavorativi, ma già da mercoledì torneranno lucidità e metodo. I giorni centrali offriranno possibilità di recupero economico o riconoscimenti attesi. L’amore resta silenzioso ma sincero: chi vive una storia stabile potrà consolidarla, mentre chi è solo sentirà il bisogno di riflettere prima di aprirsi. Giovedì e venerdì porteranno occasioni interessanti, ma andranno gestite senza fretta. Fine settimana più tranquillo e distensivo. Le stelle indicano una ripartenza lenta ma costruttiva.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★★ mercoledì 5, sabato 8 e domenica 9;

★★★ lunedì 3 novembre;

★★ martedì 4 novembre.

♒ Acquario: voto 6.

L’atmosfera è vivace ma disordinata, con impegni che si accavallano e imprevisti da gestire. Non mancheranno momenti di brillante intuizione, ma servirà metodo per non disperdere le energie. I primi giorni saranno dedicati alla riorganizzazione, mentre tra giovedì e sabato vi sentirete più leggeri e creativi. In campo affettivo, un dialogo aperto riporterà serenità, purché evitiate atteggiamenti rigidi o polemici. Il weekend sarà migliore, con incontri piacevoli o spunti sociali stimolanti. Nonostante qualche altalena d’umore, riuscirete a mantenere il controllo. Settimana utile per definire nuove strategie, soprattutto lavorative.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ martedì 4 novembre;

★★ mercoledì 5 novembre.

♓ Pesci: voto 6. Un mare di pensieri vi accompagnerà per gran parte della settimana, ma le stelle vi invitano a fidarvi del vostro intuito, che non sbaglierà direzione. Lunedì e mercoledì saranno le giornate più produttive, con momenti di ispirazione e creatività al massimo. Sul lavoro, qualcuno riconoscerà il vostro impegno, mentre in amore sarà importante non lasciarsi confondere da parole o promesse ambigue. Da giovedì in avanti, l’energia andrà gestita con calma per evitare cali o irritazioni. Domenica sarà un po’ fiacca, ma servirà solo per ritrovare equilibrio. Le stelle consigliano introspezione, non isolamento: la vostra sensibilità, se ben canalizzata, porterà risposte sorprendenti.

La graduatoria settimanale con le stelle: