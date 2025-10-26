La settimana astrologica che va dal 3 al 9 novembre 2025 annuncia un periodo di grandi cambiamenti interiori. L’autunno entra nel suo cuore e con esso arrivano nuove consapevolezze, desideri di evoluzione e voglia di rimettere ordine nelle priorità. Il Sole in Scorpione e Mercurio in Bilancia disegnano un cielo fatto di profondità emotiva e lucidità mentale. Alcuni segni, come Cancro e Sagittario, sapranno trarre vantaggio da questa energia trasformativa; altri, come Ariete e Vergine, dovranno gestire un po’ di stanchezza ma ritroveranno presto equilibrio.

È una settimana ideale per chi desidera fare passi concreti, risolvere questioni sospese e riconnettersi con sé stesso.

Le previsioni astrologiche dal 3 al 9 novembre: Cancro e Sagittario guidano il cambiamento

Ariete

Le stelle vi spronano a guardare avanti con coraggio. L’inizio della settimana è un po’ turbolento: piccoli contrattempi o tensioni con colleghi potrebbero minare la concentrazione. Da mercoledì però ritrovate fiducia e determinazione, grazie a una notizia che sblocca un progetto rimasto in sospeso. In amore serve pazienza: chi vi ama attende un segnale più affettuoso. Weekend più sereno e positivo, ottimo per ricaricare le energie. ❤️ Amore: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★☆☆ Fortuna: ★★★☆☆

Toro

Settimana di consolidamento.

Venere vi regala stabilità emotiva e voglia di fare chiarezza nelle relazioni. Sul lavoro, l’impegno paga: una persona influente nota la vostra serietà e potrebbe offrirvi un’occasione interessante. Attenzione a non trascurare il riposo: siete forti ma non instancabili. Le giornate migliori? Giovedì e venerdì, ideali per trattative o decisioni importanti. ❤️ Amore: ★★★★☆ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Gemelli

La vostra mente corre veloce e le idee non mancano, ma sarà necessario dare una direzione precisa a ciò che fate. Mercurio vi sostiene e favorisce la comunicazione, quindi è il momento giusto per chiarire situazioni confuse. In amore, vi lasciate andare con più fiducia, riscoprendo il gusto della leggerezza.

La fortuna vi sorride nel weekend, quando un evento inatteso vi farà cambiare prospettiva. ❤️ Amore: ★★★★☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Cancro

È la vostra settimana d’oro. Il cielo vi regala profondità emotiva, intuizione e nuovi slanci affettivi. In amore tornano la dolcezza e la comprensione, e chi ha avuto discussioni troverà le parole giuste per ricucire. Sul lavoro, le vostre idee si rivelano vincenti e qualcuno finalmente vi riconosce il merito. Energia alta, soprattutto tra giovedì e sabato, quando tutto sembra fluire con naturalezza. ❤️ Amore: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★☆

Leone

Le stelle vi invitano a moderare i toni e a non lasciarvi dominare dall’orgoglio.

Alcune tensioni in famiglia o sul lavoro potrebbero emergere, ma basterà poco per riportare la serenità. Da giovedì, Marte vi dona una spinta energica che vi aiuta a riprendere in mano la situazione. L’amore richiede presenza e ascolto, ma un gesto inatteso del partner vi farà sciogliere. Fine settimana all’insegna della passione. ❤️ Amore: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★☆☆

Vergine

Una settimana che vi chiede calma e organizzazione. Vi sentite un po’ appesantiti, forse per troppe responsabilità accumulate. Il consiglio delle stelle è di fare una cosa alla volta: la fretta è il vostro peggior nemico. In amore torna il dialogo, ma dovete imparare a lasciare spazio all’altro. La fortuna arriverà da un piccolo dettaglio che inizialmente non avevate notato.

Domenica di sollievo e rilassamento. ❤️ Amore: ★★★☆☆ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★☆☆☆ Fortuna: ★★★☆☆

Bilancia

Settimana brillante e piena di fascino. La vostra eleganza interiore vi rende magnetici, e molti saranno attratti dalla vostra serenità. In amore, ritrovate armonia dopo un periodo turbolento. Sul lavoro, vi muovete con intelligenza e sapete come gestire le situazioni delicate. La fortuna vi accompagna soprattutto nelle relazioni e nei nuovi contatti. Ottimo weekend per coltivare progetti creativi. ❤️ Sentimenti: ★★★★★ Lavoro: ★★★★☆ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★☆

Scorpione

Il Sole nel segno vi rende potenti e determinati. È la settimana perfetta per affrontare questioni importanti e risolvere problemi complessi.

L’amore diventa intenso e passionale: se siete single, un incontro inaspettato potrebbe sorprendervi. Sul lavoro siete strategici e pronti a cogliere il momento giusto per agire. La fortuna arriva sotto forma di persone nuove e collaborazioni vantaggiose. ❤️ Sentimenti: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★★

Sagittario

Eccellenti prospettive per voi! Le stelle vi incoraggiano a osare e a credere nei vostri sogni. Marte e Giove vi donano ottimismo e slancio, e tutto ciò che toccate sembra trasformarsi in oro. L’amore è vivace e autentico, le coppie ritrovano passione e i single nuove conoscenze interessanti. Sul lavoro arrivano conferme importanti. Fortuna altissima, specialmente tra giovedì e sabato.

❤️ Sentimenti: ★★★★★ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★★ Fortuna: ★★★★★

Capricorno

Settimana di concretezza e risultati. Finalmente vedete frutti tangibili di ciò per cui avete lavorato a lungo. Sul lavoro arrivano conferme e apprezzamenti, mentre in amore prevale la stabilità, anche se manca un po’ di romanticismo. Energia buona, ma gestitela con equilibrio. Fortuna crescente nel fine settimana: un piccolo evento vi farà sorridere. ❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★★★ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Acquario

Le stelle vi invitano a credere nei vostri talenti. Qualcuno vi ha sottovalutato, ma presto capirete che la vera vittoria è restare autentici. In amore c’è voglia di rinnovamento, e chi è single potrebbe sentirsi attratto da una persona fuori dagli schemi.

Sul lavoro, non tutto è chiaro, ma la fortuna vi aiuta a trovare soluzioni. Weekend piacevole e liberatorio. ❤️ Sentimenti: ★★★★☆ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆

Pesci

Settimana dolce e introspettiva. Avete bisogno di tempo per voi, ma anche di sognare. Le stelle vi rendono più empatici e ispirati, perfetti per attività creative o spirituali. In amore torna la magia: un gesto del partner vi farà capire quanto siete amati. Sul lavoro c’è confusione, ma nulla che non possiate gestire con calma. La fortuna vi accompagna nel weekend con un piccolo segnale di speranza. ❤️ Sentimenti: ★★★★★ Lavoro: ★★★☆☆ ⚡ Energia: ★★★★☆ Fortuna: ★★★★☆