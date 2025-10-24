Secondo l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 novembre 2025, il Toro sarà rilassato, i Gemelli dovranno allontanare le persone invidiose e lo Scorpione sarà agitato.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questa settimana è possibile vivere degli incontri molto stimolanti. Il rapporto con la dolce metà è molto stabile. Chi lavora in proprio è più inquieto del previsto.

Toro: con un dialogo calmo è possibile evitare una serie di problemi con il partner. In questo periodo l'atmosfera è molto rilassata. Per evitare affaticamento potrebbe essere utile fare pause più regolari.

Gemelli: potrebbe essere utile prendere distanza da persone percepite come invidiose. Delle piccole tensioni sono probabili con alcuni amici. L'energia è indispensabile per affrontare il campo professionale.

Cancro: dei nuovi incontri possono riportare la serenità. La stanchezza può rallentare la settimana di lavoro. Potrebbero farsi sentire lievi malanni di stagione.

Leone: una questione può portare dei malumori con la persona amata. I cuori solitari possono vivere dei momenti molto intensi. Questo è il periodo giusto per cercare delle nuove strade lavorative.

Vergine: finalmente chi cerca l'amore è frizzante e soprattutto dinamico. Le collaborazioni di lavoro risultano essere davvero ottime.

La sfera finanziaria è molto più rassicurante del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo momento è importante lasciare parlare lo sguardo. Chi fa parte di una coppia può ricevere delle sorprese interessanti dalla dolce metà. Un progetto molto impegnativo può essere concluso prima del previsto.

Scorpione: l’agitazione potrebbe riflettersi anche nel rapporto di coppia Per gli studi universitari è una settimana abbastanza tranquilla. Le trattative di lavoro procedono davvero molto bene.

Sagittario: la creatività ha qualche problema a ripartire, dopo un periodo di stop forzato. I disoccupati possono finalmente raggiungere gli obiettivi prefissati. Delle idee interessanti possono arrivare dalla sfera professionale.

Capricorno: i single potrebbero sentirsi più vulnerabili del solito. Il campo lavorativo è complicato. Una bella pausa rigenerante è quello che serve in questo periodo.

Acquario: gli studi procedono in modo molto lento. Una questione con la persona amata andrà probabilmente chiarita a breve. Attenzione perché sul lavoro gli imprevisti sono dietro l'angolo.

Pesci: la vita dei cuori solitari è molto tranquilla. Con la dolce metà è presente tanta complicità. Fortunatamente un nuovo progetto è pronto a regalare tanto successo.