L'oroscopo settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 vede la fortuna "baciare" il segno dei Pesci, premiato in classifica a pieno punteggio e alle prese con un periodo dolce e intuitivo. Non si può dire lo stesso per l'Ariete, ultimo classificato secondo le stelle.

Previsioni astrologiche settimanali dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

☘️☘️Ariete. La settimana si aprirà con un senso di fatica e qualche tensione legata ai doveri quotidiani. Vi sembrerà di dover correre dietro a tutto senza riuscire a stare al passo, e questo potrebbe generare un po’ di nervosismo.

Prendetevi un momento per respirare e rimettere in ordine le priorità: la calma sarà la vostra migliore alleata. Con il passare dei giorni, ritroverete la spinta giusta per agire e affrontare le sfide con grinta. Verso la fine della settimana, arriveranno segnali positivi che vi faranno sentire più leggeri e soddisfatti. Soprattutto nei rapporti affettivi e nel lavoro, la perseveranza vi premierà con piccoli ma significativi risultati.

☘️☘️☘️Toro. Vi aspetta un periodo ricco di sfumature, in cui non mancheranno contrasti e momenti di grande serenità. All’inizio sarete determinati e pronti a concretizzare i vostri obiettivi, ma nella parte centrale della settimana potrebbero emergere tensioni, in particolare con colleghi o familiari.

La chiave sarà non reagire impulsivamente e mantenere un tono pacato, anche quando sentirete crescere l’irritazione. Il fine settimana, per fortuna, vi regalerà un clima più disteso e armonioso, perfetto per concedervi qualche ora di relax in compagnia di chi vi vuole bene.

☘️☘️☘️Vergine. La settimana si presenterà con alti e bassi, ma nel complesso vi porterà una sensazione di equilibrio. Sarete molto concentrati e produttivi, ma dovrete accettare che non tutto andrà come pianificato. Alcune giornate vi spingeranno a improvvisare o a cambiare prospettiva, e questo potrà disorientarvi. Cercate di non essere troppo severi con voi stessi: non tutto dipende dal vostro controllo. Col passare dei giorni ritroverete la stabilità e la soddisfazione di aver portato avanti ciò che conta davvero per voi, con pazienza e metodo.

☘️☘️☘️Cancro. Sarà un periodo intenso, carico di emozioni e desiderio di connessione profonda. Sentirete il bisogno di rassicurazioni e affetto sincero, e questo vi porterà a cercare maggiore trasparenza nei rapporti. Le giornate centrali saranno particolarmente dolci, ideali per condividere momenti autentici con chi vi è vicino. Se ci sono state incomprensioni, troverete le parole giuste per chiarire. A fine settimana vi sentirete più centrati e in pace con voi stessi, pronti a costruire nuove basi emotive più solide.

☘️☘️☘️☘️Gemelli. La settimana porterà dinamismo e occasioni di dialogo, ma dovrete dosare bene le energie. All’inizio sarete travolti dall’entusiasmo e dalla voglia di sperimentare, ma nella seconda parte potreste sentirvi meno concentrati e un po’ svagati.

Sarà importante non disperdere le forze in troppe direzioni. Dedicatevi a ciò che vi appassiona davvero e concedetevi spazi di silenzio per ritrovare chiarezza. Nel complesso, vivrete giorni vivaci e stimolanti, ideali per incontri e nuovi progetti.

☘️☘️☘️☘️Leone. Il periodo si preannuncia brillante e pieno di opportunità. Avrete una grande forza interiore e voglia di emergere, soprattutto in ambito professionale. Saprete motivare chi vi circonda e ottenere il riconoscimento che meritate. Nei rapporti personali sarete generosi e calorosi, ma fate attenzione a non pretendere troppo dagli altri. Le giornate più serene vi vedranno al centro dell’attenzione, carichi di fascino e fiducia. Se manterrete il vostro equilibrio, ogni traguardo sarà a portata di mano.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Questa settimana scorrerà con un ritmo armonioso, anche se non mancheranno momenti di riflessione. Sentirete l’esigenza di mantenere equilibrio in ogni ambito e di ritrovare una pace interiore che vi faccia sentire centrati. Le giornate centrali potrebbero essere un po’ più lente, ma vi offriranno la possibilità di riorganizzare pensieri e priorità. Il fine settimana vi regalerà momenti distesi e piacevoli, con la possibilità di chiarire o rafforzare legami importanti.

☘️☘️☘️☘️Capricorno. La vostra settimana sarà un percorso di crescita graduale. L’inizio vi vedrà prudenti, attenti a valutare ogni dettaglio, ma con il passare dei giorni acquisterete sicurezza e determinazione.

Sul lavoro, la vostra costanza verrà premiata da risultati tangibili. In amore, la voglia di stabilità sarà protagonista: desidererete relazioni sincere e durature. Il fine settimana porterà pace e serenità, ideali per staccare la mente e rigenerarvi.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Vi aspetta una settimana movimentata e stimolante, perfetta per chi ama le novità. Avrete idee originali e desiderio di metterle in pratica, ma dovrete gestire qualche piccolo imprevisto. Niente di preoccupante: la vostra mente aperta saprà trovare soluzioni alternative con facilità. Nella parte finale della settimana ritroverete leggerezza e buonumore, pronti a guardare avanti con entusiasmo e spirito indipendente.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. Settimana intensa e piena di passione.

Vi sentirete determinati e desiderosi di mettere in chiaro i vostri obiettivi. La comunicazione sarà la vostra arma vincente: più sarete diretti, più riuscirete a ottenere risultati concreti. Verso la fine della settimana potrebbero emergere malintesi o piccole tensioni, ma saprete affrontarli con lucidità e fermezza. Ogni confronto vi renderà più forti e consapevoli del vostro valore.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Il periodo sarà favorevole alla crescita personale. L’inizio un po’ riflessivo vi servirà per rimettere in ordine idee e obiettivi. Col passare dei giorni, sentirete crescere entusiasmo e voglia di agire. In amore avrete bisogno di autenticità: preferirete pochi gesti sinceri a tante parole vuote.

Nel lavoro arriveranno piccoli successi che alimenteranno la fiducia. Il weekend sarà perfetto per un po’ di leggerezza e divertimento.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Settimana dolce e ricca di intuizioni. All’inizio vi sentirete energici e motivati, ma a metà settimana potrebbe affiorare un po’ di malinconia o stanchezza emotiva. Prendetevi cura di voi con dolcezza, senza giudicarvi. Dedicate tempo alle passioni e alle persone che vi fanno stare bene. Nella parte finale ritroverete serenità e lucidità: capirete meglio ciò che volete davvero e sentirete di essere finalmente in sintonia con voi stessi.