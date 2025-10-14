Secondo l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, si prevede che i nativi della Vergine avranno successo nella ricerca di una nuova casa grazie all’influsso di Mercurio, gestendo con equilibrio le finanze e agendo con maggiore maturità e riflessione. I Gemelli godranno di armonia familiare e saranno favoriti negli affari e nei contatti interpersonali grazie alla loro acutezza mentale. Infine, i nati sotto il segno della Bilancia avranno ottimi auspici in famiglia per l’azione di Sole e Marte, e vedranno amplificate le proprie capacità creative e la fantasia.

Oroscopo familiare e sociale dal 20 al 26 ottobre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi stavate interrogando, con un pizzico di apprensione, sul vero sentimento delle persone a voi care, domandandovi se l'affetto fosse ancora immutato. Durante questa settimana, però, ogni dubbio sarà spazzato via: i vostri cari esprimeranno apertamente i sentimenti che nutrono nei vostri confronti. Avrete un'ottima sintonia con gli amici, con momenti giocosi da condividere. Ricordate di tutelare il vostro spazio e l'autonomia altrui. Se notate un comportamento eccessivamente invadente, invitate chi di dovere a mantenere le distanze. Voto: 7

Toro – Potrebbe capitarvi di essere in disaccordo con alcune scelte dei vostri figli o con le persone che frequentano.

Non sgridatelo, ma piuttosto condividete con lui o lei le vostre inquietudini con sincerità. C'è da sperare che, grazie all'influsso positivo di Mercurio, ritorni prontamente al buon senso. In questa settimana, dovrete prestare attenzione ai vostri cambiamenti d'umore, i quali potrebbero avere un impatto negativo su chi vi sta intorno e rendervi difficile la serenità nei rapporti. Non siate troppo caparbi e siate disposti a riconoscere i vostri sbagli quando è necessario; questo gesto contribuirà a rasserenare l'ambiente. Voto: 6,5

Gemelli – Vi sentirete in sintonia con la vostra famiglia, poiché i vostri genitori e figli saranno in piena forma durante la settimana. D'altro canto, questo transito di Nettuno potrebbe causare a qualcuno di voi degli attriti imprevisti con i fratelli e le sorelle.

Sul fronte sociale, la vostra acutezza mentale e la vena imprenditoriale saranno favorite dall'influsso positivo di Mercurio. Pertanto, saranno propizie tutte quelle situazioni che richiedono contatti interpersonali o la funzione di mediatori. In questi ambiti, raccoglierete notevoli soddisfazioni. Voto: 8

Cancro – Vi attende una piacevole armonia familiare. I vostri cari godranno di un clima di forza e tenacia, e il legame che avete con loro vi infonderà un senso di quiete. Se siete genitori, l'impatto di Giove sarà notevole sui vostri figli; data la protezione speciale che il pianeta offre attualmente, potrete osservare i vostri figli in un momento di grande entusiasmo e successi. Sebbene abbiate a disposizione molti vantaggi, in questo periodo rischiate di perderli, confondendovi con una percezione errata della realtà e degli individui che vi circondano.

Potreste faticare a cogliere le dimostrazioni di simpatia, rischiando di trascurare chi vi vuole bene. Voto: 6,5

Previsioni astrologiche da lunedì 20 a domenica 26 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Nel corso di questa settimana, in famiglia respirerete un'atmosfera allegra e gradevole. Non ci saranno incertezze nei legami con le persone a voi care. I vostri padri, madri e fratelli si riveleranno ottimi consiglieri, e i vostri figli vivranno il loro quotidiano con passione e buoni risultati. Alcuni nativi del Leone sperimenteranno un forte dispiacere per l'esito di azioni sconsiderate. Potreste rendervi conto che alcune amicizie non erano così sincere come pensavate. Voto: 7

Vergine – Con il supporto di Mercurio, le operazioni relative alla ricerca di un nuovo alloggio per la vostra famiglia non incontreranno ostacoli.

È probabile che vi rivolgiate a un professionista qualificato che vi guiderà verso la piena soddisfazione delle vostre esigenze. Anche l'aspetto finanziario si rivelerà favorevole. Sarete pronti a muovervi in modo efficace, adottando un approccio più ponderato e maturo, che vi consentirà di lasciare da parte conflitti, reazioni violente e impulsività. In breve, mostrerete una maggiore dignità e sarete più riflessivi, indirizzando tutte le energie verso i vostri reali interessi. Voto: 9

Bilancia – La vostra settimana si apre sotto auspici eccellenti: l'azione combinata di Sole e Marte porterà benefici nel settore della famiglia. Osserverete i vostri figli, pieni di slancio ed energia. Anche le relazioni con i vostri genitori risulteranno fluide, piene di intesa e affetto reciproco.

Grazie all'influsso di alcuni corpi celesti, le vostre capacità creative e la fantasia saranno amplificate notevolmente e attenderanno solo di trovare piena manifestazione. Sarebbe un vero spreco non approfittarne! Non siate subito diffidenti riguardo al vostro potenziale artistico: ricordate che "Non hai idea di ciò di cui sei realmente capace finché non ci provi”. Voto: 8

Scorpione – Il vostro obiettivo per la settimana è il raggiungimento di un'armonia completa in famiglia. Sappiate che questo cammino presenterà delle sfide, dovute ai dissapori che inevitabilmente vi porranno in contrasto con le persone amate. Resistete, non perdete la pazienza! L’attuale configurazione astrale vi rende irresistibili.

La vostra grinta e l'ottimismo travolgente vi consentiranno di avere tutti dalla vostra parte. Saranno le vostre capacità comunicative a brillare, permettendovi di ottenere consenso anche da chi mostra maggiore resistenza. Voto: 8

La settimana 20-26 ottobre secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, dovrete mettere in conto alcuni contrasti e vivaci scambi di opinione all'interno della vostra cerchia familiare. Se desiderate appianare i dissapori e risolvere la situazione nel migliore dei modi, non consentite ai congiunti di invadere la vostra sfera privata. Cercate di non farvi trascinare da persone molto pessimiste o che tendono a vedere solo il lato negativo delle cose.

La loro compagnia potrebbe solo nuocervi. Al contrario, ricercate la presenza di persone piene di energia e con una visione positiva, e vi accorgerete che la vita merita veramente di essere vissuta. Voto: 7

Capricorno – In questo periodo, le vostre relazioni con le persone care potrebbero risultare un po' faticose o difficili. Per molti nativi del Capricorno, si tratterà semplicemente di un momento passeggero: ci sarà un po' più di nervosismo nell'aria e l'ambiente domestico risulterà a tratti surriscaldato. Soltanto per alcuni di voi emergerà una questione più specifica, che riguarderà con ogni probabilità la casa o l'intenzione di mantenere buoni rapporti di vicinato. Il consiglio di Saturno è di non coinvolgere mai le amicizie in questioni economiche, perché questo porta quasi sempre a discussioni spiacevoli.

Perciò, non fate affidamento sui vostri amici per superare una difficile situazione finanziaria, anche se sono disposti ad aiutarvi; se la vostra situazione dovesse rivelarsi davvero complessa, rivolgetevi con sincerità a un istituto di credito. Voto: 6,5

Acquario – Aspettatevi un'azione discreta di Plutone sul contesto abitativo e familiare. Non significa che l'armonia della vostra casa sia in pericolo, ma è possibile che nel corso di questa settimana dobbiate affrontare questioni difficili con le persone a voi care. Cercate di non drammatizzare e concentratevi a trovare insieme una soluzione equa. Durante questo periodo, affidatevi al vostro equilibrio interiore, senza aspettarvi troppo dagli altri.

Qualcuno potrebbe proporvi accordi professionali; non accettate subito perché potrebbe rivelarsi un imbroglio. Voto: 6,5

Pesci – Finalmente, la situazione tra le mura domestiche sarà serena. Nonostante ciò, cercate di evitare di sollevare questioni delicate con le persone a voi care: una piccola osservazione potrebbe trasformarsi in una discussione accesa. Grazie all’energia di Marte, vi aspetta un periodo vivace. L'oroscopo vi invita a dimenticare la monotonia e gli schemi ripetitivi. Anzi, siate pronti ad affrontare sfide e divergenze di opinioni. Insomma, l'aria sarà carica di tensioni e scontri. Sarebbe utile rallentare il passo e riflettere, per evitare stress o piccoli contrasti. Voto: 7,5