Secondo l’oroscopo dal 20 al 26 ottobre 2025, molti nativi dell’Ariete vedranno movimentarsi la loro sfera affettiva per via dell’influsso di Urano, tra incontri, ritorni di fiamma o separazioni benefiche. I nati sotto il segno del Toro eviteranno crisi di coppia, ma dovranno impegnarsi per mantenere vivo il legame. Infine, i Gemelli dovranno prestare attenzione a iniziative economiche troppo rischiose, a meno che non si facciano consigliare da professionisti.

La settimana 20-26 ottobre secondo gli astri: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – L'influsso di Urano potrebbe movimentare la vostra sfera affettiva.

Per alcuni si prospetta un incontro significativo. Altri, invece, potrebbero affrontare una separazione che, in ultima analisi, si dimostrerà estremamente benefica. Non si esclude, per altri ancora, la possibilità di un ritorno di fiamma. Se avete una relazione amorosa, un impetuoso vento di passione soffierà tra voi. Sarete ardenti, focosi e particolarmente attenti verso la vostra dolce metà. Nella vostra routine, vi impegnerete affinché il partner non si annoi nemmeno per un attimo. La settimana si presenta serena e priva di pensieri per le vostre finanze. Mercurio vi suggerirà ottime intuizioni per incrementare i vostri guadagni od ottimizzare la gestione economica. Allo stesso tempo, Venere vi offrirà una notevole dose di fortuna.

Voto: 8

Toro – Preparatevi a cogliere al volo ogni opportunità che possa infondere vitalità nel vostro legame affettivo e coinvolgere appieno il vostro partner. In linea generale, infatti, eviterete momenti di forte crisi nella vita di coppia. Tuttavia, non dovrete nemmeno lasciarvi andare a una placida inerzia. Per quanto riguarda i single, in questa settimana si limiteranno a storie superficiali, a flirt senza un vero seguito. Agiranno con saggezza, perché una relazione che prende il via in questo periodo potrebbe creare qualche malumore. Se siete impazienti di arricchirvi velocemente, rischiate di sentirvi delusi se vi muovete con troppa fretta. Potreste persino trovarvi in situazioni complesse e ricorrete a metodi poco chiari: come ricorda un antico proverbio, la fretta di arricchirsi può portare a errori o rimpianti.

Al contrario, potrete concludere affari vantaggiosi destinati a dare frutti nel tempo. Voto: 7

Previsioni sentimentali e finanziarie dal 20 al 26 ottobre: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Questa settimana, potreste ritrovarvi in uno stato di grande eccitazione emotiva. Se siete in cerca dell’anima gemella, ci sono forti probabilità che vi prendiate una cotta importante. Tuttavia, fate attenzione: rischiate di illudervi per una persona che presto potrebbe deludervi. Se vivete in coppia, siate prudenti di fronte a infatuazioni passeggere e ingannevoli. Non prendete decisioni affrettate di cui potreste pentirvi in futuro. Prestate attenzione alle iniziative economiche troppo rischiose. D'altra parte, se vi fate consigliare adeguatamente da professionisti, avrete la possibilità di concludere un eccellente affare.

Voto: 7

Cancro – L'attuale configurazione astrale promette un'atmosfera passionale all'interno della coppia. Vi attende una forte intesa e una rinnovata carica sensuale. Sarete una coppia affiatata con la persona amata. L'influsso lunare esalterà ulteriormente l'intimità del vostro rapporto. Se non siete impegnati, la sfera sentimentale si prospetta tranquilla e ricca di possibilità. Potrete beneficiare di significative opportunità di fare un incontro destinato a lasciare il segno. L'unico elemento critico riguarda l'aspetto dissonante della Luna, che potrebbe rendervi eccessivamente selettivi o poco pratici. In ambito finanziario, l’oroscopo raccomanda di non effettuare operazioni frettolose.

Se siete attivi nel mercato azionario, meglio evitare mosse azzardate, perché potrebbero nascondere complicazioni o fraintendimenti. È molto importante adottare un atteggiamento prudente e tenere gli occhi ben aperti. Voto: 7,5

Oroscopo amoroso e finanziario dal 20 al 26 ottobre: pagelle per Leone e Vergine

Leone – L'influenza di Marte, il pianeta che simboleggia il desiderio, si farà sentire intensamente nel vostro ambito sentimentale. Aspettatevi quindi che questa settimana sia dominata da una forte capacità di attrazione, cosa che apprezzerete senz'altro. Non avrete nessuna difficoltà ad ammaliare le persone che vi circondano con il vostro indiscutibile fascino. Tenete però presente che il periodo si presta maggiormente a passioni passeggere che a legami duraturi.

Chi ha una relazione stabile rivolgerà il proprio fervore emotivo esclusivamente al partner. Se abitualmente vi fate condizionare dalle emozioni nelle decisioni economiche, potreste ottenere risultati inferiori alle vostre aspettative. Al contrario, ogni volta che concluderete importanti accordi economici, avrete sempre voglia di ottenere il massimo profitto e negoziare il prezzo più vantaggioso per voi. Risultato: riuscirete a ottimizzare significativamente la vostra situazione patrimoniale grazie a eccellenti operazioni. Voto: 7,5

Vergine – Marte e il Sole metteranno in risalto il settore dedicato ai sentimenti e al piacere. Si prospetta quindi una settimana molto rassicurante per quanto concerne la vita matrimoniale.

Il Sole intensificherà il vostro appeal e Marte la vostra passione e l'istinto a sedurre. Vi godrete momenti di profonda tenerezza e sensualità con la dolce metà. Se invece siete liberi da legami, potreste sentire un forte desiderio di rendere ufficiale una relazione, ma è bene riflettere con calma. L'oroscopo vi suggerisce di riflettere bene prima di prendere una decisione definitiva. Il settore economico non subirà modifiche importanti dovute a influenze celesti significative. Solamente Mercurio vi aiuterà a vedere chiaro e a ristrutturare in maniera oculata le vostre risorse o le speculazioni. Questa settimana offrirà buone opportunità anche per le negoziazioni economiche con i vostri figli, se maggiorenni. Ogni parte ne trarrà vantaggio. Voto: 9