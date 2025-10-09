Durante l'oroscopo del weekend dell’11 e 12 ottobre, il cielo invita all’equilibrio e alla ricerca della bellezza: il Sole in Bilancia amplifica il bisogno di armonia nelle relazioni, mentre Venere, in arrivo anch’essa in Bilancia, potrà smussare conflitti, portare fascino e opportunità di complicità.

Marte in Scorpione genera profondità emotiva e vigorose spinte interiori: sarà un momento buono per ascoltarsi, per capire cosa davvero si desidera. La Luna forma aspetti favorevoli nei giorni, specialmente nella sfera sociale e creativa.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nel secondo weekend del mese godrete di un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. Sarà possibile un dialogo un po’ affievolito con il partner, ma attenzione a non toccare tasti dolenti. In ambito professionale alcuni progetti richiederanno coraggio, ciò nonostante vi sentirete pronti ad affrontare ogni conseguenza. Voto - 7️⃣

Toro: l'atmosfera romantica sarà favorita durante questo fine settimana, grazie in particolare a Venere in trigono. Anche la Luna vi darà una mano, in particolare durante la giornata di domenica. La stabilità sarà la vostra priorità. In ambito professionale alcune opportunità saranno legate alle vostre capacità e al vostro modo di fare.

Voto - 8️⃣

Gemelli: state per uscire da questo periodo un po’ complesso in amore. Venere sta per assumere una posizione migliore nei vostri confronti: approfittate del momento per cercare di chiarire eventuali discussioni. Nel lavoro il vostro intuito potrebbe fare la differenza, ma non dovrete essere precipitosi nel momento giusto prenderete una decisione. Voto - 7️⃣

Cancro: rifletterete a lungo su quali sono le vostre priorità in campo professionale. Queste stelle saranno dalla vostra parte, e vi daranno buone occasioni per poter crescere e ottenere di più dal vostro impiego. In amore avrete bisogno del sostegno del partner in questo periodo. Godetevi il vostro rapporto, ma attenzione dunque a non causare discussioni.

Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano grande ottimismo. Queste stelle sembrano muoversi a vostro favore in ambito amoroso, concedendovi piccole, ma ghiotte occasioni per attirare l'attenzione della vostra fiamma. Nel lavoro invece dovrete fare i conti con Marte e Mercurio in cattivo aspetto, che potrebbero spingervi a rivedere la vostra strategia professionale. Voto - 7️⃣

Vergine: sarete più flessibili in campo lavorativo durante questo periodo. Con il supporto di stelle come Marte e Mercurio, avrete una visione chiara dei vostri progetti, e potrete organizzarvi al meglio. In amore la Luna vi darà una mano durante la giornata di domenica, portando buon senso e romanticismo nella vostra storia d'amore.

Voto - 8️⃣

Bilancia: dimostrerete una grande sensibilità nei confronti della persona che amate in questo periodo, ma con la Luna in quadratura durante la giornata di domenica, a volte potreste non manifestare al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro alcune idee potrebbero avere un certo potenziale e potrebbe valere la pena dare loro una possibilità. Voto - 8️⃣

Scorpione: una mente vivace, buona meditazione e sensibilità saranno fondamentali per gestire le vostre mansioni professionali. La posizione di stelle come Marte, Mercurio e Giove vi metterà nelle condizioni di poter raggiungere importanti obiettivi. In amore ritroverete stabilità nel vostro rapporto, potendo contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto, che vi metteranno a vostro agio con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale non particolarmente dolce no. La posizione di queste stelle sarà destinata a migliorare, ma servirà un po’ di tempo prima di lasciarvi andare alle emozioni. In quanto al lavoro saprete dove andare a mettere le mani, ma non sempre potreste avere la risposta giusta a ogni domanda. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi, ma con qualche nuvola nera. Venere porterà romanticismo, ma la Luna durante la giornata di domenica potrebbe aprire qualche piccola discussione con la vostra fiamma. Il lavoro vi darà buone soddisfazioni in questo periodo, dimostrandovi capaci di gestire anche progetti più complessi, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in sestile.

Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta in questo weekend di ottobre. Vi sentirete in sintonia con la vostra anima gemella, valorizzando il vostro rapporto al punto giusto. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi. La posizione di Mercurio in quadratura potrebbe spingervi a commettere errori. Voto - 7️⃣

Pesci: in questo fine settimana riuscirete a vedere con chiarezza cosa volete davvero dalla vostra vita. In amore le stelle si stanno muovendo a vostro favore, alimentando un possibile ritorno di fiamma con una persona speciale. Nel lavoro avrete Marte e Mercurio dalla vostra parte a sostenere le vostre vicende. Voto - 8️⃣