Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, i Capricorno si trovano sotto l'influsso dell'arcano maggiore dell'Eremita. Questa carta è simbolo di introspezione e di ricerca della verità interiore. L'eremita è raffigurato come una figura solitaria, che illumina il suo cammino con una lanterna, un chiaro invito a cercare conoscenza e illuminazione attraverso l'esplorazione di se stessi piuttosto che tramite fonti esterne. La lanterna rappresenta la luce della saggezza che guida il cammino individuale negli angoli più nascosti della psiche e dell'universo.

Per i Capricorno, la carta dell'Eremita porta un'opportunità per dedicare del tempo alla riflessione personale e al coltivare una profonda comprensione delle proprie aspirazioni e desideri, lontano dal trambusto del mondo esterno. La vostra natura disciplinata e ambiziosa trova terreno fertile in questo processo di autoesplorazione, permettendovi di valutare con cura i vostri obiettivi a lungo termine. L'Eremita enfatizza l'importanza di momenti di solitudine per ottenere chiarezza, ispirazione e direzione.

Parallelismi con altre culture

L'archetipo dell'Eremita trova similitudini in molte culture antiche. Ad esempio, nel Buddhismo, Siddhartha Gautama, il Buddha, lasciò la propria vita di agi per intraprendere un cammino di ricerca della verità che culminò nell'illuminazione sotto l'albero di Bodhi.

Questo viaggio di scoperta interiore riflette perfettamente la ricerca personale che l'Eremita rappresenta. Nell'antica cultura indiana, il concetto di Sadhu — un asceta che rinuncia alla vita mondana per vivere di meditazione e contemplazione — rispecchia l'introspezione dell'eremita. In Occidente, la figura del filosofo, come Socrate, che interrogava se stesso e gli altri per cercare il significato profondo della vita, illustra questa stessa necessità di conoscenza interiore e saggezza.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: cercate la verità dentro di voi

L'oroscopo dei tarocchi invita i Capricorno a trarre il massimo da questa settimana di riflessione guidata dall'Eremita. Dedicate del tempo a momenti di solitudine, possibilmente lontano dalle distrazioni quotidiane.

Considerate la pratica della meditazione o della lettura di testi che nutrano lo spirito e l'intelletto. Questo è il momento ideale per chiarire le vostre priorità e riscoprire cosa vi porta serenità e soddisfazione duratura. Evitate di cercare convalida all'esterno; la lanterna dell'eremita rappresenta la vostra luce interiore, che guiderà il vostro cammino. Coltivando la vostra saggezza interiore, sarete meglio equipaggiati per affrontare le sfide future con forza e determinazione.