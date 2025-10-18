Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025, il segno del Sagittario viene guidato dalla carta della Temperanza. Questo arcano maggiore porta con sé un messaggio di equilibrio, moderazione e armonia interiore. La carta raffigura un angelo che versa acqua tra due coppe, simboleggiando la continua ricerca di un equilibrio tra due mondi, quello terreno e quello spirituale. In questo senso, la Temperanza invita a dosare i propri sforzi e a non cedere agli eccessi, favorendo, al contempo, una fusione armoniosa delle energie opposte nel vostro spirito.

Per i Sagittario, l'influenza di Temperanza questa settimana può rappresentare un periodo di riflessione profonda e crescita personale. L'energia dinamica e avventurosa che caratterizza il vostro segno viene ora temperata da una venatura più riflessiva e tranquilla. È il momento ideale per bilanciare l'entusiasmo naturale con una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e desideri. Questa carta vi incoraggia a trovare il giusto mix tra azione e contemplazione, permettendo così una maggiore integrazione tra i vostri obiettivi e i vostri valori personali. Guardare nel profondo del vostro cuore per determinare quali battaglie vale la pena di combattere diventa indispensabile.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba, il concetto di equilibrio è strettamente legato al sistema Ifá, una pratica divinatoria che pone grande enfasi sull'armonia tra le forze opposte. Gli orishas, gli spiriti tutelari, sono figure che rappresentano energie diverse e spesso opposte, il cui allineamento corretto porta al benessere e alla prosperità. Analogamente, nella filosofia cinese, il concetto di yin e yang è posto al centro dell'equilibrio cosmico, dove il bilanciamento tra queste due forze complementari garantisce l'armonia universale. In India, il principio del samadhi nella pratica dello yoga rappresenta lo stato di equilibrio perfetto tra mente e corpo, dove l'individuo trova unione con il divino.

Tutti questi concetti sottolineano l'importanza di trovare stabilità e connessione tra diversi aspetti della vita nella ricerca di un'esistenza più completa e soddisfacente.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: cercate l'armonia nelle vostre azioni

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a prendere in considerazione il potere di Temperanza per guidare le vostre azioni durante questa settimana. Considerate la possibilità di dedicare del tempo alla meditazione, che può offrirvi una prospettiva più ampia e una maggiore serenità mentale. Riflettere su ciò che desiderate raggiungere e su come i vostri desideri si armonizzano con quelli degli altri vi permetterà di operare scelte più consapevoli. Dalla dieta all'esercizio fisico, fino alle relazioni interpersonali, cercate di trovare un equilibrio che favorisca la crescita personale e un benessere duraturo. L'obiettivo è vivere in armonia con voi stessi e il mondo che vi circonda, ispirandovi a mantenere la pace interiore, anche quando altre forze cercano di destabilizzarvi.