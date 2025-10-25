Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, per gli Acquario si presenta l'arcano del Matto, una carta enigmatica e carica di significato. Il Matto è il simbolo dell'inizio, del viaggio e delle nuove avventure. Rappresenta l'innocenza e la libertà di esplorare senza preconcetti. Non avendo numero nel mazzo, racchiude la potenzialità infinita e invita l'anima a sperimentare senza timori i percorsi inesplorati della vita. Questo arcano offre un impulso a spingersi oltre i confini conosciuti, abbracciando l'ignoto con la fiducia di un bambino.

Per il vivace segno dell'Acquario, il Matto ha una risonanza speciale. La vostra natura curiosa e anticonformista trova un alleato in questo archetipo, incoraggiandovi a lasciare che la vostra innovativa visione del mondo vi guidi verso strade inaspettate. La settimana che si apre potrebbe portare con sé occasioni di crescita personale e professionale, in cui sfruttare la vostra eccentrica creatività. Il Matto vi ricorda di mantenere un cuore aperto e di non farvi ostacolare dalla paura del giudizio o dell'errore. In questo periodo, l'accento è sul coraggio che muove i primi passi verso la scoperta di nuove opportunità.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione spirituale dei nativi americani, il concetto di "Coyote" è spesso associato a un trickster, una figura che rappresenta l'inganno positivo e la trasformazione.

Come il Matto, il Coyote guida gli uomini a un nuovo livello di comprensione, usando il paradosso e la sorpresa come mezzi di apprendimento. In Oriente, il concetto del "Wu Wei" taoista, il non agire o lasciare che le cose accadano naturalmente, ricorda l'atteggiamento fiducioso del Matto che si affida al flusso della vita senza forzature. Nel folklore africano Yoruba, Eshu è un messaggero degli dei, capace di cambiare il corso degli eventi con un approccio simile a quello del Matto: esplorare l'ignoto con curiosità e accoglienza.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: navigate con fiducia il mare delle opportunità

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di abbracciare l'insegnamento del Matto affrontando la settimana con uno spirito avventuroso e audace.

Lasciate spazio all'imprevisto, permettendo a nuove persone e situazioni di entrare nella vostra sfera senza remore. Considerate di avviare progetti che rispecchiano i vostri sogni a lungo termine, anche se appaiono ambiziosi. La chiave è restare flessibili e non attaccati a un piano fisso. Attingete al vostro innato senso di originalità e libertà per aprire strade che il passato non aveva ancora percorso. Ricordate che, come il Matto, anche voi avete la capacità di trasformare ogni esperienza in un'opportunità di crescita.