Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, i Gemelli si confrontano con l'arcano maggiore della Luna, simbolo di mistero, intuizione e sogni. La Luna non rappresenta solo la riflessione delle emozioni profonde, ma anche quell'universo onirico che spesso si rivela nelle ombre della notte. Questo arcano è spesso associato ai cicli naturali e al subconscio, un invito a esplorare la propria interiorità e ad abbracciare le verità che emergono nelle zone crepuscolari della mente.

Per i Gemelli, noti per la loro curiosità e comunicazione vivace, questa settimana sarà un viaggio nell'introspezione.

La doppia natura di chi nasce sotto questo segno trova risonanza nella duplicità e nei simbolismi della Luna, che incarna sia il lato luminoso che quello oscuro dell'esistenza. Dedicare del tempo a riconoscere e comprendere i messaggi nascosti della propria psiche potrebbe portare a rivelazioni profonde. Questi giorni offrono un'opportunità unica per unire logica e intuizione, creando una sinergia che può guidare verso nuove scoperte personali.

Parallelismi con altre culture

Nelle culture antiche, la Luna è stata sempre una figura di grande fascino e venerazione. In Giappone, il mito di Tsukuyomi, il dio lunare, evoca immagini di mistero e incanto, ricordando l'equilibrio necessario tra le forze Yin e Yang.

Nella tradizione celtica, invece, la Luna era celebrata nei riti di Beltane, una festa che segnava i cambiamenti della stagione e incoraggiava la connessione con le forze della natura. In Africa, invece, il popolo Yoruba e il sistema Ifá considerano il legame con la Luna come essenziale per il suo ruolo di guardiano delle acque e del subconscio collettivo, rappresentato dalla dea Yemayá, protettrice delle acque e dell'utero cosmico. Questi racconti dimostrano come diversi popoli abbiano visto nella Luna non solo un corpo celeste, ma una guida spirituale intrinseca alla vita stessa.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate i vostri sogni

L'oroscopo dei tarocchi consiglia ai Gemelli di lasciare che le influenze della Luna guidino il cammino interiore questa settimana.

Prendetevi del tempo per l'auto-riflessione e tenete un diario dei sogni, annotando qualsiasi simbolo o immagine che colpisca la vostra fantasia. Questa pratica può essere illuminante e rivelatrice, offrendo una finestra sulle dinamiche interiori spesso offuscate dall'attività diurna. Considerate la possibilità di sfruttare la vostra inclinazione verso la comunicazione per esprimere queste rivelazioni a una persona fidata o attraverso un progetto creativo. In questo modo, non solo darete voce a ciò che vi agita nell'intimo, ma trasformerete queste energie in qualcosa di tangibile e di potere personale. La Luna vi invita a trovare bellezza e significato nei misteri della vostra stessa esistenza.