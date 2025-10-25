Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, i Pesci sono guidati dall'arcano maggiore della Luna. Questo simbolo detiene il potere delle emozioni nascoste, dei sogni e dei ritmi misteriosi della psiche. La Luna riflette il nostro mondo interiore, fatto di intuizione, sensibilità e memorie sepolte. Questo arcano ci susurra di ascoltare i sussurri dell'inconscio, di esplorare le ombre che abitano in fondo al nostro animo per comprenderne i segreti. Alla corte dei tarocchi, la Luna rappresenta la saggezza della notte, un invito a fidarsi del proprio istinto nei momenti di dubbio.

Per i Pesci, questa settimana potrebbe risultare particolarmente evocativa. La natura empatica e profondamente sensibile dei nati sotto questo segno trova una risonanza naturale con l'atmosfera lunare. Siete chiamati a lasciarvi trasportare dalla corrente dell'immaginazione e a fidarvi delle intuizioni che ne scaturiscono. La Luna vi invita a fare i conti con le vostre paure nascoste e le vostre aspirazioni più intime, bilanciando romanticismo e pragmatismo. Potrebbe nascere il bisogno di isolarsi momentaneamente per riflettere, ma senza dimenticare di includere anche le persone care nel vostro viaggio interiore.

Parallelismi con altre culture

Nel folklore giapponese, il racconto del coniglio lunare - colui che vive sulla luna e prepara un elisir di lunga vita - ricorda la simbologia della Luna nei tarocchi, con il suo mistero e il potenziale di guarigione spirituale.

Nel mondo maya, la dea Ix Chel, simbolo della Luna e della fertilità, rispecchia la dualità e la capacità di trasformazione simboleggiata dall'arcano. Anche nella mitologia nordica, la Luna è rappresentata da Mani, un dio che guida il carro lunare, illustrando la continua ricerca di equilibrio tra luce e oscurità. Queste narrazioni condividono un tema centrale: le fasi mutevoli e la complessità delle emozioni umane, concetti fondamentali per i Pesci questa settimana.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciare le profondità emozionali

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di immergersi nelle acque profonde delle loro emozioni con coraggio e apertura. Intraprendete attività che stimolino la vostra fantasia, come la lettura o la scrittura creativa, lasciando che i vostri sogni prendano forma concreta.

Dedicate del tempo a meditazioni o lunghe passeggiate sotto la luce della luna, momenti che potrebbero rivelare verità nascoste. Questo è anche un buon momento per avvicinarvi a pratiche spirituali o artistiche che vi aiutino a esplorare e capire meglio le vostre sensazioni interne. La scoperta di sé attraverso questi strumenti vi porterà a una maggiore realizzazione personale e vi aiuterà a capire meglio il vostro posto nel mondo. Ricordate che la vera saggezza risiede nell'abbracciare e accettare tutte le sfumature della vostra anima.