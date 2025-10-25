Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 27 ottobre 2025, i Vergine sono guidati dall'arcano maggiore della Giustizia. Questa carta incarna l'imparzialità, l'equilibrio e la verità, simbolicamente rappresentata da una figura che regge una bilancia e una spada, senza faziosità né pregiudizi. La Giustizia invita alla riflessione ponderata, suggerendo una presa di decisioni equa dove logica e razionalità dominano le emozioni e i pregiudizi personali.

Questa settimana, i Vergine potranno sperimentare un desiderio crescente di chiarezza e trasparenza nelle proprie vite.

La loro affinità con la meticolosità e l'ordine troverà nuovo vigore sotto l'influenza della carta della Giustizia, portandoli a esaminare le proprie decisioni passate e presenti con occhio analitico. Potrebbe essere il momento giusto per affrontare situazioni che richiedono un'analisi accurata e ponderata. Questo arcano incoraggia a superare l'inerzia decisionale e a trovare soluzioni ben calibrate che onorano i principi di correttezza e parità.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura egizia antica, la dea Maat era venerata come personificazione della verità, della giustizia e dell'ordine cosmico. Il suo ruolo era quello di garantire l'equilibrio del mondo, simile alla carta della Giustizia nei tarocchi.

In Grecia, l'iconografia di Astrea, dea della giustizia, sottoforma di vergine alata con un paio di bilance in mano, rappresenta il controllo divino sull'equilibrio terreno. Gli antichi Romani, col loro sistema legale avanzato, avevano una profonda devozione verso la Giustizia, che incarnavano nella dea Iustitia, raffigurata nelle aule di giustizia anche ai giorni nostri. Questi simboli culturali mostrano una lunga tradizione umana di ricerca del vivere equilibrato sotto la guida di una giustizia divine o universale.

Consiglio delle stelle per i Vergine: curate l'equilibrio interiore

L'oroscopo dei tarocchi questa settimana suggerisce ai Vergine di focalizzarsi sull'archetipo della Giustizia per migliorare il proprio senso di equilibrio.

Forse è opportuno organizzare i vostri pensieri, le stanze, o anche il gruppo di amici o colleghi, per assicurare che ogni parte della vostra vita sia in armonia e ben bilanciata. Valutate l'idea di dedicare del tempo alla meditazione, per elevare la vostra consapevolezza interiore e mantenere calma e oggettività. Coltivare attività come la scrittura riflessiva può aiutare a chiarificare la mente, permettendovi di affrontare dilemmi con serenità e chiarezza. Nelle relazioni, promuovete il dialogo aperto e onesto, favorendo connessioni più profonde basate sulla realtà e il rispetto reciproco. Procedere con un piede fermo nella verità vi guiderà verso un equilibrio interiore che avrà ripercussioni positive in tutte le sfere della vostra esistenza.