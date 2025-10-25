Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, i Cancro troveranno la loro guida nell'arcano maggiore della Luna. Questa carta simbolizza l'intuizione, il mistero, e le fasi dell'inconscio che emergono alla vista mediante la flebile ma incalzante luce del satellite terrestre. Come le maree che la Luna influenza con la sua presenza, così l'interiorità del Cancro si muove seguendo cicli non sempre visibili razionalmente, ma potentemente percepibili sotto la superficie.

Per i Cancro, questa settimana è un'opportunità per esplorare le proprie emozioni e comprenderle appieno.

La sensibilità innata del segno si trova in sintonia con l'energia della Luna, che invita a perdere la paura verso ciò che non è sempre palese. Questa carta porta con sé anche la forza della creatività e la necessità di abbandonarsi ai sogni per scoprire verità nascoste. L'immaginazione diventa la chiave per decodificare i segnali che giungono dall'interiorità, stimolando una connessione più profonda con se stessi e il proprio percorso.

Parallelismi con altre culture

Nel cuore del folklore Yoruba, la Luna è associata alla dea Yemayá, una divinità delle acque e della maternità. Come Madre delle Acque, Yemayá regola l'oceano delle emozioni e simboleggia il nutrimento e la fertilità, richiamando la capacità del Cancro di accudire e proteggere.

In Giappone, lo Tsukuyomi, divinità della Luna, rappresenta l'equilibrio e le dualità della vita, coerente con l'ambigua ma necessaria tensione tra il visibile e l'invisibile presente nella carta della Luna. In India, Chandra è colui che rappresenta il ciclo della rinascita e la luce interiore, confermando l'idea che la Luna è una guida spirituale nei tempi di incertezza.

Consiglio delle stelle per i Cancro: esplorate le profondità emozionali

L'oroscopo dei tarocchi consiglia ai Cancro di utilizzare la settimana per connettersi al loro mondo interiore con coraggio ed empatia. Lavorate su una pratica quotidiana di journaling o meditazione, attività che vi consentono di ascoltare la vostra intuizione e navigare le emozioni trasformandole in una forza creativa piuttosto che un peso.

Prestate attenzione ai sogni; sono portatori di messaggi importanti, porte aperte verso un inconscio brulicante di simboli. Considerate il viaggio di scoperta di questa settimana come un'opportunità per abbracciare nuove abitudini che rafforzino la vostra capacità di trovare equilibrio in un mare di sensazioni. Attraverso la Luna, capirete meglio il valore del silenzio e dell'introspezione.