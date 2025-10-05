L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre per i Pesci è segnato dalla presenza potente e significativa dell'Arcano del Giudizio, una carta che evoca immagini di rinascita e risveglio spirituale. Questa carta invita a riflettere sulle proprie scelte e a riconciliare il passato con il presente, come nel concetto di karma. In una sorta di resa dei conti interiore, è il momento di abbracciare la crescita personale con decisione e coraggio, rilasciando vecchi schemi mentali come le foglie che cadono in autunno.

La carta del Giudizio richiama alla mente il mito greco del fiume Lete, che promette l’oblio delle vite passate per permettere una nuova incarnazione.

Similmente, i Pesci sono chiamati a lasciare andare i nodi emotivi e ad abbandonare i rimpianti, accogliendo ogni cambiamento come un'opportunità per rinascere a vita nuova con maggiore consapevolezza. Un periodo di introspezione vi attende: le onde della vostra anima vi guideranno attraverso viaggi profondi, dove i confini tra passato e futuro si dissolvono nel mare eterno del presente. Un equilibrio sacro tra autoanalisi e azione risolverà gran parte delle vostre inquietudini.

Parallelismi con altre culture

Il tema del Giudizio e della rinascita è universale e lo si può trovare in molteplici tradizioni. In America Latina, il giorno dei morti celebra la memoria dei defunti come un momento di connessione tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti.

I Pesci possono trarre ispirazione da questo rito, vedendo nei passaggi e nelle transizioni non una fine, ma un atto di amore nei confronti delle proprie esperienze e del proprio percorso spirituale.

In Asia, in particolare nel buddismo tibetano, il Bardo Thodol, noto come il Libro Tibetano dei Morti, descrive il viaggio dell'anima attraverso stati intermedi tra la morte e la rinascita. I Pesci possono approfittare di questa saggezza per comprendere i propri cicli di trasformazione personale. La morte simbolica dei vecchi modi e la conseguente rinascita inizia proprio dall'accettazione e dal distacco, come percorso verso la libertà. Questo concetto aiuta a riconoscere che il Giudizio porta alla luce le ombre, ma solo per poterle superare.

Consiglio delle stelle per i Pesci

Il consiglio delle stelle per i Pesci questa settimana è il coraggio di affrontare il proprio Giudizio interiore senza timore. Lasciatevi alle spalle le esperienze passate che vi hanno appesantito e cercate nuova luce e chiarezza nella vostra vita. Non abbiate paura di ridisegnare la vostra strada e abbracciare il cambiamento come fonte di evoluzione. La vera rinascita arriva quando accettate con serenità e gratitudine tutto ciò che vi è stato, e tutto quello che verrà.

Occhi aperti durante questa fase di transizione: nuove opportunità e risorse potrebbero presentarsi sotto forme inaspettate. Come le divinità indù che ballano con calma tra distruzione e creazione, navigate le correnti della trasformazione con grazia, pieni di fiducia e determinazione. Meditate sull’immagine del Giudizio come formula sacra per esprimere perdono, liberazione e rinnovamento.