Nell'oroscopo dei tarocchi di questa settimana dal 6 al 12 ottobre, lo Scorpione è governato dall'arcano numero tredici: la Morte. Anche se il nome di questa carta può inizialmente spaventare, essa rappresenta trasformazioni profonde e rigeneranti. La Morte non è mai la fine, ma un cambiamento, un lasciare andare il vecchio per abbracciare il nuovo. Questo concetto si sposa meravigliosamente con la natura del segno dello Scorpione, abituato a muoversi tra le profondità emotive e le altitudini dello spirito rigenerato. In questo periodo, è probabile accorgersi di cosa non è più funzionale e di ciò che deve essere lasciato alle spalle per rinascere nella propria forma più autentica.

Questa settimana, lo Scorpione potrebbe avvertire un'intensità maggiore nelle proprie relazioni e nei propri progetti. La carta della Morte invita a non temere la perdita ma a comprenderla come una parte necessaria del processo di crescita. Non si tratta di semplice eliminazione ma di rinascita, come un albero che, spogliandosi delle foglie morte, prepara il terreno per nuovi germogli. Negli ultimi giorni potreste sentire la necessità di chiudere definitivamente alcune questioni in sospeso, aprendo la strada a nuove opportunità che attendono in silenzio di essere colte. L'importante è fidarsi del proprio istinto, lasciare spazio all'intuizione e consentire ad essa di guidarvi verso ciò che davvero conta.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Morte nella carta dei tarocchi trova riscontri in molte culture. In Oriente, la fenice cinese, conosciuta come Fenghuang, è il simbolo della rinascita e della bellezza senza tempo. Proprio come per la Morte, la fenice deve bruciare per rinascere dalle sue ceneri. Questa creatura mitica è evocativamente collegata alla trasformazione dell'individuo, che vola verso una nuova vita con vigore rinnovato. Allo stesso modo, in Giappone, i ciliegi in fiore rappresentano il ciclo vitale, l'effimera bellezza e il costante mutamento della vita umana. Le fioriture di sakura svaniscono rapidamente, ricordandoci la transitorietà delle cose, ma preparano il mondo per la prosperità che verrà.

Esplorando un'altra tradizione, troviamo la celebrazione del Día de los Muertos in Messico, una festa che non è un lamento per la morte, ma una celebrazione della vita e della rinascita. Gli altari colorati e vivaci rendono omaggio agli antenati e ci spingono a riflettere sul legame perpetuo tra il presente e l'eredità di chi ci ha preceduto. Per lo Scorpione, queste antiche saggezze mondiali offrono conforto e guida, date le loro naturali tendenze a esplorare gli esseri e le esperienze più profonde.

Consiglio delle stelle per i Scorpioni

Il consiglio delle stelle per i nativi dello Scorpione è di accogliere con coraggio e fiducia i cambiamenti che si prospettano. Lasciatevi ispirare dalla fenice e permettete all'energia di rigenerazione di pervadere la vostra vita in ogni aspetto, dalle relazioni personali ai progetti lavorativi.

Concentratevi su sviluppare una nuova visione più chiara di quello che desiderate veramente.

Fate pulizia nel vostro ambiente, fisico ed emotivo. Eliminate il superfluo e investite energia dove sentite che il vento della positività soffia più forte. Abbracciate la bellezza effimera, paragonabile ai ciliegi in fiore giapponesi, e preparatevi a fiorire di nuovo. Prendete esempio dal Día de los Muertos, celebrando non solo la memoria dei giorni passati ma preparando il terreno per futuri gioiosi. Vivete questo momento come un'opportunità per riforgiare la vostra identità, arricchita di esperienze e valori nuovi e più forti.