Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 12 ottobre 2025, gli Acquario sono guidati dal Matto, una carta simbolo di inizio, cambiamento e avventura. Esso rappresenta il viaggiatore eterno, colui che si lascia alle spalle le convenzioni del passato per intraprendere nuove strade senza paura né pregiudizi. Nella simbologia dei tarocchi, il Matto è il numero zero: potenzialità infinita e libertà assoluta. È una figura che incarna l'aria fresca, la possibilità di reinventarsi al di fuori degli schemi.

Per gli Acquario, segno d'aria e innovazione, questo è un giorno particolarmente fecondo per coltivare nuove idee e progetti.

Grazie all'energia del Matto, avrete la forza di staccarvi da ciò che vi trattiene, abbracciando pienamente il vostro lato visionario. La vostra inclinazione naturale a rompere i confini si armonizza splendidamente con questo archetipo così libero e creativo. Non abbiate timore dei rischi connessi ai nuovi inizi, poiché essi contengono la chiave della vostra crescita.

Parallelismi con altre culture

Il Matto nei tarocchi trova paralleli intriganti anche in altre tradizioni culturali. Nel sistema Ifá della cultura Yoruba, esiste un'idea simile di percorso e apertura al cambiamento chiamata "Destiny" (Destino), dove l'individuo è incoraggiato a esplorare il ventaglio delle possibilità che la vita offre.

Allo stesso modo, nella cultura cinese, il concetto del "Wu Wei", ovvero l'atto di non-forzare, invita a lasciare che le cose scorrano naturalmente, riflettendo lo spirito pieno di fiducia del Matto. Nella mitologia celtica, il viaggio dell'eroe a caccia di nuove terre Re tra i boschi oscuri esprime il coraggio esplorativo simile a quello del Matto. Non si tratta soltanto di un’allusione al viaggio fisico, ma anche al viaggio interiore verso l'autoscoperta.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: abbracciate il cambiamento

L'oroscopo dei tarocchi vi invita ad accettare senza esitazione la carta del Matto. Affrontate oggi quelle situazioni che vi danno un senso di libertà ma anche di rischio positivo.

Pensate a come potete riallineare i vostri obiettivi in modo che riflettano i cambiamenti che sentite più necessari. Non abbiate paura di sperimentare nuove strade o di cambiare la routine che, fino a oggi, vi ha fatto prendere la via meno rischiosa. Ogni passo che compirete in questo spirito sarà un investimento in una vita più autentica e appagante. Agite con coraggio e audacia, perché il vostro vero potenziale risiede nell'innovazione e nella capacità di vedere anche il mondo con nuovi occhi ogni giorno.