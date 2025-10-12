Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 12 ottobre 2025, i Pesci si trovano dinnanzi all'arcano maggiore dell'Appeso, una carta che invita alla riflessione e al ribaltamento di prospettiva. Raffigurante un uomo sospeso a testa in giù, l'Appeso simboleggia un momento di stallo che paradossalmente può illuminare vie insondate. Questo arcano non denota immobilità come stagnazione negativa, ma piuttosto l'occasione per acquisire nuove comprensioni e intuizioni, accettando l'incertezza del cammino.

Per i nativi dei Pesci, questo oroscopo rappresenta un invito a contemplare le situazioni sotto una diversa luce.

Tipicamente intuitivi e sognatori, i Pesci possono trarre grande giovamento dal fermarsi per abbracciare un momento di pausa, riconsiderando le loro convinzioni e gli obiettivi. L'Appeso incoraggia a lasciare andare i giudizi affrettati e a entrare in sintonia con il flusso naturale degli eventi, accettando ciò che non si può controllare ma abbracciando ciò che si può immaginare e trasformare. Questo processo può portare a un rinnovamento crescere attraverso l'introspezione.

Parallelismi con altre culture

Nell'induismo, il concetto di sacrificio e illuminazione che accompagna l'Appeso può essere paragonato al tappeto volante del Ramayana, dove Sita e Rama sperimentano la trasformazione interiore attraverso un viaggio dove percezioni e prospettive vengono ribaltate.

Anche nella tradizione nordica, lo Yggdrasil è un simbolo di connessione tra i mondi terreno e ultraterreno, con Odino che si appende a testa in giù per ottenere la saggezza delle rune. In Africa, il pensiero di Ifá ci parla di un mondo invisibile collegato al nostro, dove solo accettando l'inevitabile si può trovare la vera pace. Queste saggezze convergono nella comprensione che a volte, per vedere più chiaramente, è necessario osservare da un nuovo punto di vista, imparando dai vincoli apparenti per trovare la libertà interiore.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la prospettiva dell'Appeso

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di vivere questa giornata come un'occasione per rivalutare le vostre posizioni interne ed esterne.

Considerate la possibilità di allontanarvi temporaneamente dalle consuetudini per dedicarvi alla contemplazione o a pratiche come la meditazione o la lettura filosofica, che possono offrirvi una nuova comprensione del percorso che state seguendo. Abbracciando il simbolismo dell'Appeso, potreste scoprire che essere "sospesi" significhi in realtà essere pronti a ricevere ciò che la vita ha da insegnare da angolazioni inusuali. Accettare questa incertezza potrebbe portare a una inaspettata serenità, incrementando la vostra resilienza e arricchendo chi siete destinati a diventare.