Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 19 ottobre 2025, i Gemelli incontrano il potente arcano del Bagatto, simbolo di inizio e potenzialità infinita. Questa carta rappresenta il mago alchemico, capace di trasformare le sue idee in realtà concreta, combinando astuzia e abilità. Il Bagatto incarna la forza del principio, l'atto di volontà che innesca un processo creativo. Con i suoi strumenti magici sul tavolo, simboleggia l'abilità di navigare attraverso le possibilità con sicurezza e destrezza.

Per i Gemelli, il Bagatto offre una giornata ricca di potenziale e nuove aperture.

La vostra naturale predisposizione alla curiosità e alla comunicazione troverà dei solidi alleati in questa carta. L'impulso di scoprire e capire il mondo esterno potrebbe rivelarsi particolarmente gratificante. Approfittate di questa energia per impegnarvi in progetti che richiedono ingegno e creatività. È un momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo, sia nel lavoro, che nelle relazioni personali. L'importante è sentirsi liberi di sperimentare e intraprendere nuovi cammini con entusiasmo e leggerezza.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, il dio Esu svolge un ruolo simile a quello del Bagatto. È il messaggero degli dei, colui che gestisce i momenti di transizione e guida nell'ombra le decisioni umane.

Esu, come il Bagatto, è simbolo di ingegno e dinamismo nel panorama culturale. Un altro parallelo troviamo nella mitologia nordica dove Loki, il dio del caos e della trasformazione, stimola il rinnovamento e sfida lo status quo, spingendo a guardare oltre le apparenze e a rivolgersi a nuove possibilità. Anche la figura del coyote nei racconti nativi americani rispecchia questa capacità di manipolare la realtà e di sollevare nuove prospettive, dimostrando che le energie creative spesso trovano radici simili in molte tradizioni.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate il nuovo inizio

L'oroscopo dei tarocchi consiglia agli Gemelli di aprirsi con coraggio ai nuovi inizi che il Bagatto promette.

Dedicate del tempo alla contemplazione delle vostre ambizioni e utilizzate la vostra innata dualità per esplorare ogni possibilità prima di prendere decisioni definitive. Potrebbe essere utile praticare tecniche di visualizzazione per delineare al meglio i vostri obiettivi. Lasciatevi guidare dall'intuizione e dalla voglia di scoprire percorsi mai battuti. La carta del Bagatto invita a fidarsi delle proprie capacità, convinti che ogni passo avanti sarà un passo verso un futuro più luminoso e ricco di opportunità, e a non temere i rischi del cambiamento.