Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 19 ottobre 2025, i Pesci vengono guidati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta simboleggia il mondo del subconscio e delle emozioni nascoste, riflettendo una realizzazione intuitiva tipica del vostro segno. La Luna, misteriosa e seducente, rappresenta simbolicamente gli aspetti più reconditi della psiche, quelli che richiedono intuizione e sensibilità per essere compresi. Essa ci invita a esplorare il mondo dei sogni e a non temere le ombre che si agitano al suo chiarore. Nella profondità delle emozioni possono celarsi perle di intuizione e creatività pronte a emergere.

Per i Pesci, oggi è un giorno per entrare in contatto con le proprie emozioni più profonde. L'indole sensibile e empatica del vostro segno trova nella Luna un rifugio naturale. Questa carta vi esorta a fidarvi del vostro intuito e a esplorare le emozioni nascoste che potrebbero influire sulle decisioni quotidiane. Un sogno notturno o un momento di profonda introspezione potrebbe offrirvi nuove prospettive sul vostro cammino. La connessione con il vostro mondo interiore vi aiuterà a comprendere meglio le vostre necessità emotive, guidandovi verso una maggiore serenità personale.

Parallelismi con altre culture

Nell'antica cultura cinese, il mito della lepre lunare illustra come la Luna sia vista come un simbolo di immortalità e introspezione.

Questo racconto narra di una lepre che vive sulla Luna, evocando l'immagine di una connessione tra il mondo terreno e quello spirituale. Allo stesso modo, nella tradizione Yoruba, lo sistema Ifá offre una guida spirituale per comprendere il proprio destino attraverso la consultazione oracolare, simile al modo in cui la Luna propone di ascoltare il proprio intuito per navigare nei territori complessi delle emozioni. Inoltre, nelle saghe nordiche, Mani, il dio della luna, rappresenta il passaggio ciclico e la trasformazione, riflettendo come il cambiamento e la crescita interiore siano parte naturale dell'esperienza umana.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la vostra intuizione

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di dare ascolto a ciò che la Luna ha da insegnare oggi.

Prendete tempo per immergervi nei vostri pensieri e lasciate che l'intuito guidi le vostre azioni. Questo è un momento propizio per la meditazione o per tenere un diario dei sogni, attività che potrebbero svelare intuizioni significative sul vostro percorso di vita. Fidatevi delle sensazioni sottili che emergono, e non temete di seguire la corrente emotiva che affiora. La Luna invita a navigare il mare delle emozioni con coraggio, accettando le trasformazioni che avvengono nel cuore di voi stessi. Abbracciando il cambiamento interiore, troverete una nuova forza e chiarezza nel cammino che vi attende.