Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 26 ottobre 2025, gli Acquario si ritrovano in armonia con l'arcano maggiore del Matto. Questa carta rappresenta l'inizio del viaggio, il passo verso l'ignoto con un cuore aperto e una mente curiosa. Il Matto, con il suo sacco sulle spalle e il passi sicuri lungo un sentiero immaginario, simboleggia una chiamata alla libertà, un invito a esplorare il mondo senza preconcetti. È la carta della spontaneità e delle nuove avventure, un'energia che ben si sposa con la natura innovativa e aperta degli Acquario.

Per gli Acquario, oggi rappresenta un'opportunità per abbracciare l'inaspettato. La vostra predisposizione a rompere gli schemi e a sfidare lo status quo trova riflesso nel Matto, che vi sprona a considerare percorsi mai esplorati. Questo è il momento di liberarsi dalle ancore del passato e abbracciare nuove esperienze con coraggio e gioia. Potreste sentire l'impulso di cambiare direzione, accogliendo progetti o idee che un tempo sembravano irrealizzabili. L'autenticità del vostro spirito si fonde con l'energia del Matto per portare trasformazioni significative.

Parallelismi con altre culture

Nel folklore africano, il concetto di spirito libero è simboleggiato dall'astuzia e dalla coraggiosa creatività di Anansi, il ragno saggio, capace di trasformare le situazioni a suo favore e superare ostacoli apparentemente insormontabili.

Anansi, come il Matto, insegna il valore dell'intelligenza e della perspicacia. In Giappone, la figura del monaco errante, il Komuso, che viaggia senza meta suonando il suo flauto, incarna un ideale di libertà spirituale e rifiuto delle rigide aspettative sociali. Nella mitologia nativa americana, figure come l'uccello Kolibri, noto per la sua vivacità e capacità di volare in qualsiasi direzione, simboleggiano il movimento senza restrizioni e la bellezza della leggerezza d'essere. Questi racconti, come il Matto, celebrano l'indipendenza e la continua ricerca di significato.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: senza paura del giudizio

Nell'oroscopo dei tarocchi, il Matto vi incita a vivere senza la paura del giudizio altrui.

Lasciate che le esperienze future siano guidate dalla vostra curiosità. Provate nuove attività, frequentate luoghi sconosciuti a voi. Questo è un momento per impegnarsi in attività che magari suscitano stupore o perplessità negli altri, ma che risuonano profondamente con la vostra anima. Ricordate che il Matto, nella sua apparente disconnessione dalla realtà, è colui che insegna l'importanza di seguire il proprio cuore e la propria verità. Coltivando questa saggezza, imparerete che la vera libertà non è l'assenza di direzioni, ma la consapevolezza che ogni direzione è potenzialmente giusta per voi.