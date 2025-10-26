Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 26 ottobre 2025, i Gemelli si confrontano con l'arcano maggiore del Matto, una carta che incarna l'entusiasmo dell'inizio, la libertà e l'inesauribile curiosità per l'ignoto. Simbolo di uno spirito indomito e avventuroso, il Matto illustra la figura di un viandante con un sacco leggero e lo sguardo rivolto al cielo. Tradizionalmente, questa carta è associata ai nuovi inizi, alle avventure senza predestinazioni, e al coraggio di intraprendere strade inesplorate. Per chi, come voi, vive di stimoli mentali incessanti, tale carta suggerisce che ogni giorno può essere l'inizio di qualcosa di straordinario.

Questa giornata i Gemelli possono sentire un desiderio crescente di esplorare nuovi orizzonti, siano essi fisici, mentali o spirituali. La natura versatile e doppia del vostro segno spesso vive in bilico tra vari interessi, e quest'energia vi offre la possibilità di sperimentare senza timore. La carta del Matto invita a seguire l'istinto e a lasciarsi guidare dall'intuito piuttosto che dai rigidi schemi razionali. Aprirsi all'imprevisto e accogliere con leggerezza le sorprese che il destino riserva può rivelarsi assai fruttuoso, tanto nelle relazioni quanto nei progetti creativi.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto non è unica alla tradizione tarologica europea. Nella cultura cinese, lo spirito dello "Zhuangzi", uno dei testi taoisti più antichi, incarna un'analoga leggerezza dell'essere e un sorriso verso l'assurdità della vita.

La storia del filosofo Zhuang Zhou e del sogno della farfalla esplora temi di metamorfosi e incertezza, somiglianti al cammino apparentemente errante del Matto. In India, il concetto di "Leela", o gioco divino, simboleggia l'universo come un atto di gioco e libertà del divino, dove le regole non sono sempre predefinite e l'esperienza è un viaggio d'esplorazione. Infine, il mito dell'Uomo della Medicina presso le tribù indigene americane deriva dal potere liberatorio e trasformativo dei folli sacri, che insegnano la saggezza tramite paradossi e azioni inusuali.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate il cambiamento

In questo oroscopo dei tarocchi, gli Gemelli trovano un invito a esplorare la propria espressione creativa e mutevole, abbracciando il cambiamento come motore vitale.

Avventurarsi in nuovi progetti o spostarsi fuori dalla zona di comfort può rivelarsi una fonte di rinnovata vitalità. Prendete in considerazione attività che alimentino la vostra curiosità, come iniziare un corso o approfondire un argomento sfidante. Lasciate che l'arte, la musica, o anche un buon libro, siano compagni di questo viaggio, guidando il vostro spirito verso possibilità che non avevate ancora esplorato. Ricordate che il vero scopo del Matto non è la destinazione finale, ma il percorso che percorrete e le esperienze che raccogliete lungo la via.