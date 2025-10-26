Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 26 ottobre 2025, per i Pesci si presenta la Stella, un arcano maggiore che incanta con il suo radioso simbolismo di speranza e rinnovamento. Questa carta promette un chiarore nuovo dopo un periodo di oscurità, illuminando il percorso con l'energia della bellezza e della guarigione. Come un faro sicuro che guida i naviganti smarriti in mare aperto, la Stella invita a riscoprire fiducia e ottimismo. Le figure dell'oroscopo testimoniano la gentilezza di questa luce, una presenza che ispira fiducia e apertura alla meraviglia della vita.

Per i Pesci, oggi è il momento di abbracciare la speranza che la Stella dona. Caratterizzati da una natura empatica e sensibile, troverete in questa giornata un invito a connettervi con ciò che davvero vi emoziona. Sentimenti di rinnovamento potrebbero affiorare, guidandovi verso nuovi progetti o risolvendo malintesi passati. La Stella simboleggia la possibilità di un nuovo inizio, illuminando il vostro cammino con la sua luce serena. Coltivate i vostri sogni con fiducia, sapendo che il futuro riserva momenti di gioia inattesa.

Parallelismi con altre culture

La figura della Stella, con il suo messaggio universale, trova parallelismi in molte culture. Nella tradizione Yoruba, il sistema Ifá collega le divinità Orisha all'umanità attraverso segni di speranza e cambiamento, simboleggiando la guida divina e il rinnovamento.

In Estremo Oriente, il mito della Fenice cinese rappresenta la rinascita dalle ceneri, un racconto che pone enfasi sul ciclo eterno di morte e rinascita simile alle promesse della Stella. Anche nella cultura celtica, la Dea Epona incarna la protezione e la guida spirituale attraverso i suoi cavalli sacri, trasmettendo forza e speranza alle comunità rurali. Infine, nel mito greco, la storia di Prometeo racconta la fiamma della conoscenza come dono di progresso e speranza per l'umanità.

Consiglio delle stelle per i Pesci: accogliete il rinnovamento

L'oroscopo dei tarocchi vi invita ad accogliere la dolcezza della Stella e il suo messaggio di rinnovamento. Dedicate del tempo ad attività che accendano il vostro spirito creativo, che possa essere la pittura, la musica o semplicemente passeggiate nella natura.

Ritornate a ciò che vi apporta gioia e energia positiva. Lasciate che il potere rigenerante di questa carta vi guidi verso una maggiore consapevolezza e accettazione del vostro potenziale. Siate aperti a nuove esperienze e permettete a voi stessi di guarire da vecchie ferite. Ricordate, il vostro cammino è luminoso e guidato da stelle benevole.