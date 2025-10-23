Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, i Gemelli si trovano sotto l'influenza del Bagatto, la prima carta degli arcani maggiori che incarna il potere della manifestazione e l'inizio di nuovi progetti. Il Bagatto è il simbolo dell'energia creativa pura, della trasformazione del pensiero in azione, e dell'elevazione delle idee in forme tangibili. Con gli strumenti del Bagatto sul tavolo, le possibilità sono infinite, simboleggiando la vostra capacità di trasformare le intenzioni in realtà attraverso il vostro ingegno e abilità.

Per i Gemelli, oggi è un giorno particolarmente favorevole per mettere alla prova la loro innata curiosità e il desiderio di sperimentare. I due volti sempre in movimento del vostro segno riflettono il dinamismo del Bagatto. Questa giornata richiede di attingere alle vostre risorse interne e usare la vostra versatile intelligenza per muovervi nei diversi contesti in cui vi trovate. Sfruttare al meglio un'opportunità inaspettata potrebbe portare a nuove strade inesplorate. Ricordate che avete già in voi tutto ciò che serve per avere successo.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di manifestazione che il Bagatto porta con sé si riflette in diverse culture del mondo. Nella tradizione yoruba, il sistema Ifá si basa sulla capacità di influenzare il destino attraverso l'uso sapiente della saggezza e della parola.

Analogamente, in Cina, il mito della fenice simboleggia la rinascita e la trasmutazione dal vecchio al nuovo, riecheggiando il potere trasformativo del Bagatto. Anche nel mito indù di Brahma, il creatore che dà inizio al ciclo della vita, vi è l'essenza della capacità di portare nuove idee alla luce. Queste storie, attraverso le loro rappresentazioni uniche, sottolineano il concetto universale della creazione e della possibilità infinita racchiuso nel vostro oroscopo odierno.

Consiglio delle stelle per i Gemelli, abbracciate il potere del Bagatto

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Gemelli di circondarsi di influenze positive e di fidarsi del proprio istinto oggi. Considerate l'idea di scrivere le vostre intenzioni su carta o iniziare un diario che catturi le vostre idee più brillanti.

Queste azioni semplici possono aiutarvi a strutturare i vostri pensieri e a portarli più vicino alla realizzazione. Connettetevi con persone che alimentano la vostra creatività e siate aperti a nuove esperienze che stimolano la vostra curiosità naturale. Voi possedete la capacità di trasformare i vostri sogni in realtà tangibile, se scegliete di agire con consapevolezza e determinazione. Prendete in considerazione vie alternative per risolvere problemi esistenti, consentendo alla magia del Bagatto di guidare ogni vostra scelta.