Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, i Cancro vengono illuminati dalla carta della Luna, un arcano maggiore che sussurra di segreti e intuizioni nascoste. La Luna è una carta che parla dei viaggi interiori e dei sogni, dei riflessi che si muovono sotto la superficie e delle emozioni che emergono dalle profondità dell'anima. Questa carta incoraggia a esplorare l'inconscio, a distinguere tra la luce e l'ombra che può creare miraggi ingannevoli, fornendo una spinta verso l'autocomprensione e la scoperta interiore.

Per i Cancro, notoriamente legati alle maree del sentire e dell'investigazione interiore, la Luna rappresenta un invito a fidarsi della propria intuizione.

Oggi le vostre percezioni saranno particolarmente acute: lasciatevi guidare da esse, ma non cadete nelle trappole delle illusioni che potrebbero distorcere la realtà. La vostra natura sensibile potrebbe risvegliare sentimenti profondi, quindi il momento è opportuno per meditarli e comprenderli senza allarmarsi. Adottate un approccio paziente e compassionevole verso voi stessi e gli altri, accettando sia i momenti di chiarezza che quelli di confusione.

Parallelismi con altre culture

Nell'antica tradizione egiziana, la dea Aset (Iside) è simbolo della magia e della maternità. Come la Luna, Aset rappresenta il potere femminile e intuivo, essendo una delle dee più venerate, associata alla saggezza e al mistero dell'oscuro.

Anche in India, la dea Chandrakanta è considerata la personificazione della Luna, connessa al cambiamento e ai cicli naturali. Nel folklore dei popoli nativi americani, la Luna è spesso vista come nonna che osserva dal cielo, un simbolo di conoscenza ancestrale e di connessione intima con la natura. La stessa influenza si ritrova nell'antica cultura celtica, dove la Luna era la guida nei rituali di divinazione, illuminando la via attraverso la nebbia della coscienza.

Consiglio delle stelle per i Cancro: ascoltate la vostra Luna interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce che oggi i Cancro dovrebbero abbracciare l'energia lunare approfondendo i propri sentimenti nascosti. Dedicate del tempo alla riflessione, magari tenendo un diario dei vostri sogni o praticando la meditazione mindfulness per chiarire pensieri ed emozioni.

Lavorate su un progetto artistico che sia un riflesso del vostro mondo interiore, trovando conforto nell'espressione creativa. Prestate attenzione ai sogni e ai segnali insoliti nei vostri dintorni, poiché possono offrire preziose intuizioni sui vostri cammini futuri. Ricordate che la Luna non solo illumina la notte, ma vi invita a connettervi con la vostra saggezza interiore e a scoprire la bellezza dell'oscurità.