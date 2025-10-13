Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, ai Gemelli si presenta la carta del Bagatto. Questo arcano maggiore rappresenta il principio della creazione e la manifestazione del potenziale. Simboleggia l'abilità di sfruttare al meglio le risorse a disposizione per dare vita a qualcosa di nuovo. Il Bagatto è un maestro della trasformazione, capace di far emergere invisibili poteri interiori. È la figura dell'artigiano che crea e dell'ingegnoso che trasforma l'intuizione in realtà.

Per i Gemelli, oggi è un giorno particolarmente favorevole per esplorare il lato creativo e sperimentatore.

La vostra naturale curiosità potrebbe trovare un potente alleato nel Bagatto, che vi incita a dare forma ai pensieri in idee concrete. Siete invitati a utilizzare la vostra intelligenza e versatilità per intraprendere nuovi progetti o consolidare quelli esistenti. Sono momenti propizi per avviare dialoghi stimolanti e collaborazioni produttive che potrebbero portare a risultati sorprendenti.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, il concetto di creazione è profondamente radicato nel Dio Olodumare, che secondo la tradizione, ha dato origine al mondo. Ispirato dallo spirito del Bagatto, il parallelismo si trova nella capacità di realizzare nuove realtà attraverso la connessione con le forze spirituali.

In Egitto, Thoth, il dio della scrittura e della sapienza, rappresenta la capacità di trasformare la conoscenza in opere tangibili, simile al potere creativo del Bagatto. In Cina, l'antica arte del feng shui dimostra come la disposizione e l'energia possano essere canalizzate per ottenere armonia e prosperità, rispecchiando la trasformazione e l'innovazione suggerite dal Bagatto.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: incanalate la vostra creatività

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi di esplorare tutte le possibilità che vi si presentano attraverso la carta del Bagatto. Abbracciate le vostre capacità naturali, ma non dimenticate il valore dell'azione consapevole. Potreste trarre vantaggio dal dedicare del tempo a scrivere idee o a pianificare i prossimi passi per realizzare le vostre visioni.

Anche dedicarsi a un hobby creativo o a un'attività manuale può stimolare la vostra mente e alimentare la vostra vena innovativa. La vostra abilità innata di comunicare e relazionarvi con gli altri sarà una risorsa importante, sfruttate questa energia per costruire ponti e creare nuove connessioni. Lasciate che il Bagatto vi guidi nel trasmutare il sogno in realtà, ricordando che ogni grande viaggio inizia con un primo passo coraggioso.