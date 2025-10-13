Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, gli Scorpione incontrano l'arcano maggiore della Morte. Non bisogna temere questa carta, simbolo di trasformazione e rinnovamento profondo. La Morte nei tarocchi rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di uno nuovo, un invito a lasciar andare il passato per abbracciare la rinascita. Questo processo di mutamento, pur non privo di sfide, offre nuove possibilità e apre la strada a intenti più luminosi.

Per gli Scorpione, noti per il loro carattere intenso e la capacità di rigenerarsi, oggi è un giorno in cui l'energia della Morte risuona particolarmente.

La vostra natura passionale vi rende inclini a processi di cambiamento e rigenerazione, facendo di voi dei veri esperti in arte alchemica dell'anima. Oggi sarà fondamentale accogliere la trasformazione, riconsiderando vecchi schemi e aprendo il cuore a metamorfosi che possano condurvi verso più alte sfere di consapevolezza. Lasciate che l'ebbrezza del nuovo vi spinga a una rinnovata determinazione verso i vostri obiettivi.

Parallelismi con altre culture

Nel contesto culturale egiziano, la figura dell'antico dio Osiride rappresentava il ciclo della morte e rinascita; simboleggiava la natura ciclica della vita e la promessa della resurrezione. Allo stesso modo, nel sistema di credenze azteche, la dea Coatlicue era venerata come portatrice di vita e morte, mentre univa i due estremi in un processo senza fine di rinnovamento.

Passando alla tradizione induista, il dio Shiva è spesso associato alla distruzione, un atto necessario per la creazione di nuove realtà. Queste figure e tradizioni sottolineano come la fine non sia altro che una porta verso nuove possibilità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate la metamorfosi

L'oroscopo dei tarocchi vi esorta a fare della carta della Morte un invito a riflettere su ciò che deve essere lasciato andare nella vostra vita. Valutate con attenzione quali aspetti non servono più al vostro benessere e liberatevene, consentendo così l'ingresso di energie fresche e costruttive. Considerate l'idea di intraprendere un rituale simbolico, come scrivere e bruciare vecchie paure o abitudini su di un foglio, per concretizzare questa transizione.

Iniziate un diario per documentare il vostro viaggio interiore, aiutandovi a navigare in questo periodo complesso ma ricco di opportunità per una crescita personale profonda. La Morte vi guida verso la presa di coscienza che, nel processo di rinnovamento, ogni fine è soltanto un preludio a un nuovo inizio.