Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il segno dell'Acquario si trova ad affrontare le energie dell'arcano maggiore del Matto. Questa carta incarna lo spirito della libera esplorazione, la curiosità di un viaggiatore che si avventura in territori inesplorati senza fardelli di pregiudizi o aspettative. Il Matto, con la sua borsa sulle spalle e il suo cane fedele al fianco, rappresenta l'essenza del nuovo inizio, l'apertura all'ignoto e la fiducia nella propria intuizione. Sospeso tra la possibilità e il rischio, egli invita a sperimentare con coraggio e a imparare lungo il cammino.

Per voi, cari Acquario, oggi è un giorno che può essere vissuto in piena sintonia con l'energia del Matto. La vostra inclinazione naturale verso l'indipendenza e l'innovazione fa di voi degli esploratori moderni in cerca di nuove idee e soluzioni. Abbracciando l'essenza di questa carta, potreste sentirvi spinti a uscire dalla vostra zona di conforto e ad imbarcarvi in avventure che nutrano la vostra vivace immaginazione. Sfruttate questo slancio per rigenerare il vostro pensiero e affrontare le sfide quotidiane con una prospettiva fresca e non convenzionale.

Parallelismi con altre culture

Nell'antica cultura cinese, l'idea del "viaggio del Matto" può essere vista nel concetto di Zhēngzhī, che incoraggia le persone a coltivare una mente aperta e libera da pregiudizi per comprendere la vera natura delle cose.

Nella tradizione dei nativi americani, il Coyote è una figura mitologica che rappresenta il Trickster, simile al Matto nel suo ruolo di scuotitore delle convenzioni e promotore di nuove prospettive. Ancora, nella tradizione yoruba, il dio Eshu è conosciuto per essere il messaggero che apre nuove strade e connessioni, simboleggiando l'idea di adattabilità e apertura a ciò che il futuro può portare. In ognuna di queste tradizioni, l'accento è posto sul potenziale e l'avventura, temi centrali di questo arcano maggiore.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite il vostro cuore con il Matto

L'oroscopo dei tarocchi oggi vi incoraggia a seguire il vostro cuore e ad abbracciare le possibilità che il mondo vi offre.

Prendete in considerazione l'idea di dedicare tempo a nuove attività che sfidino le vostre abitudini consolidate, come partecipare a un corso o impegnarvi in un progetto creativo. L'apertura mentale del Matto vi esorta a guardare oltre ciò che appare ovvio, trasformando ogni esperienza in un'opportunità di crescita. Coltivate il coraggio di immergervi completamente nel momento presente, accogliendo con gioia l'incertezza e facendo della vostra curiosità uno strumento di scoperta. In questo modo, aprirete la vostra vita a esperienze significative e arricchenti, lasciando che il vento del cambiamento vi guidi verso orizzonti ricchi di possibilità.