Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna, un arcano maggiore che simboleggia l'inconscio, i sogni e l'intuizione. Questo simbolo mistico evoca immagini notturne e misteriose, invitando a esplorare le profondità del proprio mondo interiore. La Luna rappresenta anche illusioni e inganni, un invito alla prudenza e alla riflessione, soprattutto quando i desideri sembrano offuscare la lucidità. La luce argentata della Luna illumina il cammino, ma spesso nasconde insidie nell'ombra che richiedono attenzione e discernimento.

Per voi Pesci, dominati dall'elemento acqua e dalla sensibilità emotiva, la Luna offre un richiamo familiare verso l'introspezione. Questo oroscopo canalizza le energie della vostra natura empatica e la capacità di percepire verità nascoste sotto la superficie. È il momento di assecondare questo richiamo, magari attraverso l'arte, la meditazione o i sogni lucidi. Ascoltando i sussurri del subconscio, avrete la possibilità di scoprire intuizioni preziose, trasformando il dubbio e la confusione in saggezza e comprensione autentica della vostra realtà.

Parallelismi con altre culture

La nuance sottile della Luna trova riscontro in numerosi sistemi culturali. Nella tradizione del sistema Ifá yoruba, la Luna è simbolo di femminilità e di equilibrio, spesso personificata in divinità come Yemanjá, che domina il mare e la luna.

In Cina, la Luna è celebrata durante il festival di metà autunno, dove simboleggia l'unità e la connessione familiare, mentre i dolci di luna (yuebing) testimoniano i legami tra le generazioni. Anche nella mitologia greca, la dea Selene rappresenta la potenza della Luna, che attraversa i cieli ogni notte, guidando i sogni e le maree. Questi riferimenti mostrano la Luna come punto focale di connessione tra umani e divino, simbolo di un'energia che trascende il quotidiano per toccare l'anima.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate l'intuizione della Luna

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce che i Pesci diano ascolto ai messaggi sottili inviati dall'arcano della Luna. Dedicate del tempo a ritirarsi in un'oasi di quiete, dove il rumore del mondo esterno si dissolve e l'intuizione può emergere.

Le pratiche di respirazione e la riflessione profonda possono rivelarsi strumenti straordinari per comprendere le vostre emozioni complesse. Coltivate anche la connessione con l'acqua, il vostro elemento guida, sia attraverso il contatto fisico che esplorando la sua simbologia nei vostri sogni o meditazioni. Scoprite la bellezza della vostra empatia naturale, trasformandola in una bussola affidabile in un mondo che spesso appare nebuloso e incerto. Lasciate che l'energia contemplativa della Luna vi guidi verso la saggezza interiore e una forza serena ma potente.