Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, il Sagittario si confronta con l'imponente arcano maggiore della Morte. Questo non simboleggia una fine fisica, ma piuttosto una trasformazione profonda e necessaria. La carta della Morte rappresenta il ciclo naturale di vita, morte e rinascita, invitando a lasciare andare ciò che non serve più, per abbracciare nuove possibilità e rinnovamenti. È un incoraggiamento potente a liberarsi dalle catene del passato, consentendo alla propria vita di evolversi verso nuove direzioni.

Per il Sagittario, noto per la propria sete di avventure e di conoscenza, la carta della Morte offre un'opportunità di introspezione e rinnovamento.

Oggi, potreste trovarvi di fronte a situazioni che richiedono di abbandonare vecchie abitudini o pensieri limitanti che vi impediscono di espandere i vostri orizzonti. È un momento favorevole per guardare oltre l'ovvio e considerare cambiamenti audaci che possono portarvi nuove opportunità. Questo processo di trasformazione potrebbe iniziare con piccole decisioni di vita quotidiana, guidandovi verso una crescita personale e spirituale.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, l'idea di trasformazione è incorporata nel sistema Ifá attraverso l'orixá Ọ̀ṣun, che simboleggia la fertilità e il rinnovamento. Ọ̀ṣun sponsorizza i cicli continui di morte e rinascita, proprio come la carta della Morte.

Similmente, nella cultura egizia antica, il dio Osiride è stato associato alla rigenerazione e alla rinascita, governando il ciclo della vita e della morte nel suo regno. Anche nella mitologia celtica, la dea Cailleach è incaricata di distribuire il freddo e di portare sia la morte che la rinascita durante le stagioni, riflettendo il profondo legame tra gli estremi del ciclo vitale. Tali immagini culturali ci mostrano come a livello universale la trasformazione arrechi nuovi inizi e crescita.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: accettate il cambiamento

L'oroscopo dei tarocchi vi consiglia di accogliere con grazia le transizioni che si presentano. Non opporre resistenza a ciò che inevitabilmente deve cambiare vi permetterà di scoprire nuove opportunità che in precedenza potrebbero essere sfuggite alla vostra attenzione.

Dedicate del tempo a esplorare percorsi alternativi, aprendo la mente a nuove idee e prospettive. Studiando nuovi argomenti o viaggiando verso luoghi sconosciuti, potreste trovare ispirazione e direzione inaspettate. Ricordate, ogni fine è un nuovo inizio, e con la vostra innata curiosità il rinnovamento può condurvi a mete ancor più straordinarie.