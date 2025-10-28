Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 28 ottobre 2025, i Sagittario trovano il Mondo, una carta che rappresenta l'interezza e la realizzazione. Questo arcano maggiore simboleggia il compimento di un ciclo, un momento in cui tutte le esperienze vissute si fondono per creare una conoscenza più elevata. La figura centrale del Mondo, in perfetto equilibrio cosmico, è un invito a riconoscere i vostri stessi progressi e successi, una celebrazione del viaggio e della scoperta del vostro posto nel grande disegno dell’universo.

Per i Sagittario, questo è un giorno in cui il desiderio innato di esplorare e comprendere trova una grande soddisfazione.

L'impulso di scoprire nuovi orizzonti o di concludere un progetto vi farà sentire in sintonia con l'energia del Mondo. È un momento favorevole per contemplare i vostri obiettivi e riconoscere il cammino che avete percorso finora. Esplorare nuovi concetti o pianificare un viaggio spirituale potrà rafforzare il vostro senso di realizzazione, aiutandovi a vedere il quadro più ampio della vostra vita.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, l'importanza del compimento è ben rappresentata nel sistema di divinazione Ifá, dove il percorso dell'individuo è visto come un viaggio verso l'equilibrio e la comprensione della propria esistenza. Ogni segno, simile al Mondo, porta lezioni che culminano in crescita e armonia.

In Cina, il mito della fenice che risorge dalle proprie ceneri personifica un ciclo di morte e rinascita, indicativo di un completamento necessario per un nuovo inizio. Anche nella cultura dei nativi americani, il cerchio è un simbolo frequente che rappresenta l'interconnessione di tutti gli aspetti della vita, proprio come il Mondo nei tarocchi. Questo suggerisce che vi è una saggezza eterna nei cicli naturali che guidano la crescita individuale.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: celebrate la vostra interezza

L'oroscopo dei tarocchi vi incoraggia a riconoscere la vostra completezza attraverso la carta del Mondo. Dedicare del tempo a riflettere sui vostri successi personali e professionali aiuterà ad apprezzare il cammino compiuto.

Coltivate attimi di gratitudine per l'esperienza acquisita, poiché questa vi condurrà a una maggiore chiarezza e vi preparerà per i prossimi passi del vostro viaggio. Considerate di trascorrere del tempo nella natura, dove il ciclo della vita è sempre presente, o partecipare a una cerimonia che celebri la chiusura di un capitolo. Questa celebrazione del vostro percorso rafforzerà la vostra autostima e vi ispirerà a continuare a esplorare nuovi territori.