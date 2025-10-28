Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 28 ottobre 2025, gli Scorpione sono accompagnati dall'arcano maggiore della Morte. Quest'arcano, spesso frainteso, è in realtà un simbolo potente di cambiamento e trasformazione. La Morte rappresenta la fine di un ciclo e l'inizio di un nuovo capitolo, promuovendo la rigenerazione e il rinnovamento piuttosto che la fine assoluta. In questa giornata, gli Scorpione possono trovare la forza di lasciar andare il passato per abbracciare nuove opportunità.

I potenti Scorpione sanno che per rinascere sotto una nuova luce, è necessario abbandonare ciò che non serve più.

Questo processo di metamorfosi è radicato nella loro natura intrinseca, governata dalla capacità di rinnovarsi. L'oroscopo di oggi suggerisce che è il momento ideale per fare un bilancio della propria vita, individuando quegli aspetti che necessitano di una chiusura. Con la Morte al vostro fianco, trasformare queste consapevolezze in azioni concrete permetterà la nuova crescita.





Parallelismi con altre culture

Nel contesto delle tradizioni Yoruba dell'Africa occidentale, il concetto di trasformazione e rinascita è incarnato nel sistema di divinazione di Ifá. Questo antico metodo offre una guida per affrontare le transizioni della vita in modo armonioso, simile a come la Morte simboleggia il cambiamento nei tarocchi.

In Grecia, il mito di Persefone che viaggia tra il mondo dei vivi e quello dei morti, rappresenta la ciclicità della natura e la necessità di vivere entrambe le parti del ciclo per una crescita completa. Anche il Buddismo insegna sulla natura impermanente della vita, dove la comprensione della morte è parte del nobile cammino ottuplice verso la liberazione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate il cambiamento

L'oroscopo di oggi vi invita ad affrontare il cambiamento con coraggio. Consentitevi di rimuovere le vecchie strutture che non servono più, come un albero che perde le foglie in autunno. Prendete tempo per meditare su ciò che desiderate veramente coltivare nella vostra vita futura.

Abbracciate la saggezza della Morte per trarre documenti dal passato e ripartire con una prospettiva rinnovata. Scegliere di vedere le chiusure come opportunità vi permetterà di scoprire nuovi aspetti di voi stessi, attraverso la continua crescita e rigenerazione.