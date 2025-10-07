Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 7 ottobre 2025, i Cancro sono guidati dall'arcano maggiore della Luna, simbolo di intuizione profonda e del regno dell'inconscio. La Luna nei tarocchi rappresenta il cammino della notte, ricco di sogni, illusioni e introspezione. Offre una luce tenue, riflessa e indiretta, che illumina i sentieri più nascosti della mente e del cuore. Questa carta invita a confrontarsi con le proprie paure e ad accogliere l'incertezza come parte del viaggio esistenziale.

L'energia lunare trova un terreno fertile nel segno del Cancro, noto per la sua sensibilità e natura emotiva.

Oggi questo segno d'acqua potrebbe percepire una connessione amplificata con la propria intuizione e le emozioni profonde. La Luna vi incita a esplorare i vostri sogni e le vostre intuizioni, spingendovi a fidarvi delle impressioni subconsce che emergono nel corso della giornata. In tale contesto, le vostre relazioni possono assumere una nuova dimensione di intimità e comprensione, favorita da una comunicazione più empatica e sincera.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione indiana, la Luna è strettamente legata al dio Chandra, associato all’intuizione e alla calma interiore, governando il lunario nell'astrologia vedica. Analogamente, nella cultura Yoruba l'influenza della Luna è incarnata dall'orisha Yemaya, madre delle acque che offre protezione e guida attraverso i sogni.

Anche l'antico Egitto ha il suo emblema lunare in Thoth, il dio della saggezza, che appare nelle notti di plenilunio per donare chiarezza e saggezza. In Giappone, il Tsukimi è una festa dedicata all'ammirazione della Luna, in cui l’osservazione del suo pallido chiarore invita alla meditazione e alla contemplazione delle fasi cicliche della vita.

Consiglio delle stelle per i Cancro: abbracciate la vostra ombra

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di abbracciare l'insegnamento della Luna per affrontare le vostre parti meno illuminate. Considerate di dedicare tempo alla pratica dei vostri hobby più creativi, che potrebbero rivelare indizi sugli aspetti nascosti della vostra psiche. Tenere un diario dei sogni può aiutare a mettere a fuoco pensieri e sensazioni spesso sfuggenti.

Ricordate che l’intuizione è una guida potente, capace di offrirvi soluzioni quando la logica sembra non bastare. La fiducia in queste percezioni può guidarvi verso percorsi sorprendenti, rivelando aspetti di voi stessi che non avete mai osato esplorare prima.