Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, i Sagittario sono posti di fronte all'arcano maggiore del Diavolo, una carta che esplora i temi dell'illusione, del desiderio e del controllo interiore. Il Diavolo, spesso incompreso, invita a guardare oltre le tentazioni superficiali per comprendere la vera essenza della libertà. Raffigurato con catene che sembrano impedire la libertà ma che sono facilmente rimovibili, questo arcano simboleggia il bisogno di riconoscere le prigioni che creiamo da soli.

Per i Sagittario, rinomati per il loro amore incondizionato per la libertà e l'avventura, l'incontro con il Diavolo potrebbe rappresentare una sfida ai loro ideali.

Questo arcano vi incoraggia ad esaminare quali aspetti della vostra vita potrebbero imprigionarvi. Potreste scoprire che alcune convinzioni o abitudini, apparentemente innocue, limitano il vostro potenziale di esplorazione. L'energia del Diavolo vi suggerisce di mettere in discussione ciò che sembra ostacolare la vostra crescita personale.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni, l'idea del Diavolo o di forze illusorie che incatenano l'anima è presente in maniera simbolica. Nell'antico Egitto, il dio Seth rappresentava il caos e la forza distruttiva, ma era anche visto come un agente di cambiamento che spingeva le persone a superare i propri limiti. Nella tradizione africana dello Ifá, i complessi miti offrono insegnamenti su come gestire le tentazioni attraverso l'equilibrio e la saggezza, illustrando similitudini con l'archetipo del Diavolo nei tarocchi.

In India, la figura di Māra nel buddismo rappresenta le tentazioni e le illusioni che cercano di distrarre Buddha dal raggiungimento dell'illuminazione, una metafora potente delle sfide interiori che tutti affrontano.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: liberatevi dalle catene invisibili

Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, i Sagittario sono invitati a considerare quali catene devono essere spezzate per garantire una vita autentica. Dedicate del tempo alla riflessione su quei legami che sentite come limitanti. Potreste trovare conforto nel dialogo interiore o nel confronto sincero con chi vi è vicino. Considerate la meditazione guidata come mezzo per esplorare l'inconscio e rivelare quelle piccole abitudini capaci di creare grandi ostacoli. Abbracciate l'invito del Diavolo a scoprire una nuova libertà, riconoscendo che la vera avventura risiede nella trasformazione e nel superamento dei propri limiti.