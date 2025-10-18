Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 18 ottobre 2025, gli Acquario sono guidati dal Matto, un arcano maggiore che parla di libertà, spontaneità e nuove avventure. Questa carta è spesso vista come l'inizio di un viaggio, caratterizzato dal desiderio di esplorare l'ignoto con entusiasmo e fiducia. Il Matto suggerisce che non ci sono limiti se non quelli che si impone, un messaggio particolarmente evocativo per un segno sempre in cerca di innovazione e originalità.

Per gli Acquario, il Matto invita a lasciare da parte le inibizioni e abbracciare una visione più aperta e fresca del mondo.

La vostra naturale inclinazione verso il pensiero laterale può trovare un alleato potente in questa carta, incoraggiandovi a sperimentare nuove idee e approcci. Non abbiate paura di avanzare in territori inesplorati, poiché proprio quelle strade potrebbero portare alle soluzioni creative di cui avete bisogno. Lasciatevi guidare dall'intuizione e permettete all'universo di sorprenderli con le sue meraviglie nascoste.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di libertà e avventura che il Matto rappresenta trova eco in molte culture mondiali. Nel continente africano, la tradizione yoruba celebra la figura di Eshu, il divino messaggero che incarna il cambiamento e la trasformazione, mostrando come l'inaspettato possa aprire a nuove possibilità.

In India, la divinità Krishna spesso mostra tratti di giocosità e azioni imprevedibili, portando armonia e profondità alle situazioni attraverso la spontaneità stessa del suo carattere, simile al Matto. La cabala ebraica, con l'albero della vita, rappresenta il percorso spirituale come un cammino che non è mai del tutto prevedibile e che spesso richiede il coraggio di procedere senza conoscenze complete, in piena fiducia come il Matto di un viaggio sacro. Anche nella cultura maya, l'eroe gemello Hunahpú intraprende missioni piene di incognite e trabocchetti, simbolizzando il coraggio di affrontare l'ignoto.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: percorrete il sentiero del Matto con fiducia

L'oroscopo dei tarocchi oggi incoraggia gli Acquario a abbracciare la spontaneità del Matto.

Lasciate che la curiosità vi guidi e siate aperti ai cambiamenti che sembrano casuali. Prendetevi del tempo per esplorare nuove aree della vostra vita che potrebbero sembrare inconsuete o rischiose. Potrebbe trattarsi di un hobby innovativo, un viaggio in una cultura nuova, o semplicemente un nuovo giro di conoscenze. Mantenete la mente aperta e siate pronti a lasciarsi sorprendere. Siate fiduciosi, sapendo che anche se il percorso non è sempre chiaro, la vostra determinazione vi porterà sempre alla destinazione giusta. Con questa attitudine, scoprirete che le soluzioni creative e i momenti più felici potrebbero celarsi dietro ciò che è imprevisto.