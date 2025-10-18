Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 18 ottobre 2025, i Pesci si incontrano con l'arcano maggiore dell'Appeso. Questa carta è un invito a vedere la realtà da una prospettiva diversa, talvolta invertita, che permette di scorgere dettagli altrimenti invisibili. L'immagine dell'Appeso rappresenta qualcuno che, piuttosto che lottare contro le circostanze, sceglie di abbracciarle, fermandosi per riflettere. È una carta di trasformazione e risveglio interiore, suggerendo la possibilità di trovare soluzioni nelle situazioni in apparenza stagnanti.

Per il segno dei Pesci, inclini a nuotare nelle acque delle emozioni e dell'intuito, l'energia dell'Appeso favorisce un momento di pausa e introspezione. Questa giornata potrebbe spingervi a riconsiderare le vostre abitudini o a indagare i vostri desideri più profondi. L'Appeso vi incoraggia a lasciare andare le certezze che vi frenano, aprendovi a nuove visioni che si dischiudono solo con il tempo e la riflessione. Abbracciate la fluidità e il cambiamento, accettando che, a volte, per vedere con chiarezza bisogna osare guardare da un'altra angolazione.

Parallelismi con altre culture

Nel contesto della mitologia nordica, il dio Odino affronta una simile esperienza quando si appende all'albero del mondo, Yggdrasil, in cerca di saggezza.

Rinunciando temporaneamente alla sua forza fisica, Odino guadagna conoscenze profonde attraverso il sacrificio e la meditazione. Questa leggenda sottolinea l'importanza di abbracciare la prospettiva dell'Appeso, sacrificando temporaneamente il movimento per acquisire una comprensione più profonda dell'universo. In India, la pratica dello yoga insegna che talvolta bisogna capovolgere il corpo e la mente per raggiungere l'illuminazione e l'equilibrio interiore. Anche nelle danze dell'Africa occidentale, come nel vudù haitiano, troviamo movimenti che simboleggiano il ribaltamento delle aspettative e l'apertura a nuove rivelazioni spirituali.

Consiglio delle stelle per i Pesci: consentitevi di vedere diversamente

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce che oggi è il momento di fermarsi e valutare la vita da un punto di vista insolito. Permettetevi di lasciare andare la fretta e accogliere il dolce abbandono di chi osserva il mondo con occhi nuovi. Esplorate pratiche che incoraggino una visione alternativa, come la meditazione o l'arte, per nutrirvi di nuove ispirazioni e intuizioni. Concedetevi di accogliere l'incertezza con grazia, permettendo alla vostra creatività innata di emergere indisturbata. Con la guida dell'Appeso, riscoprite il potere di svincolarsi dalle strette convenzioni, estendendo la mano verso le possibilità illimitate che vi attendono nel vostro cammino esistenziale.