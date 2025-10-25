Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 25 ottobre 2025, i Cancro sono guidati dalla mistica carta della Luna. Simbolo di mistero e di intuizioni profonde, la Luna rappresenta il mondo delle emozioni nascoste e delle percezioni sottili, governando le fasi in cui la ragione lascia spazio all'intuizione. Questa carta invita a riflettere sui desideri segreti e sulle paure inconsce, svelando che il cammino per comprenderli porta a trovare una maggiore consapevolezza di sé.

Per i nativi del Cancro, la Luna risuona con la naturale predisposizione al mondo emotivo e sensibile.

Oggi è un giorno favorevole per abbracciare il proprio lato più intuitivo, immergendosi nei sentimenti che emergono dal profondo del vostro animo. Lasciatevi guidare dall'istinto e dai sogni, poiché essi possono rivelare verità nascoste o soluzioni inaspettate. La Luna vi accompagna in un viaggio introspettivo, offrendovi un rifugio sicuro per confrontarvi con voi stessi e con le vostre emozioni più intime.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia egizia, la divinità lunare Thoth era il dio della saggezza e della magia, incaricato di mantenere l'equilibrio dell'universo. Il suo legame con la Luna lo associava alla faziosità e al mistero, proprio come la carta che guida il vostro oroscopo oggi.

Analogamente, la cultura mesopotamica venerava Sin - o Nanna - il dio della Luna, considerato arbitro del destino e simbolo di potenza invisibile. In Asia, la Luna è rappresentata dall'entità giapponese Tsukuyomi, il dio che controlla i tempi notturni, emblema di un mondo profondo e insondabile. Queste tradizioni mostrano un comune riconoscimento dell'influenza della Luna su cicli naturali e emozionali.

Consiglio delle stelle per i Cancro: fidatevi delle vostre intuizioni

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di affidare il vostro viaggio interiore alla guida della Luna. Dedicate del tempo a riconoscere e onorare le vostre emozioni attraverso l'espressione personale, sia essa artistica o una tranquilla riflessione.

La pratica della visualizzazione può aiutarvi a chiarire ciò che resta nell'ombra della vostra consapevolezza. Lasciatevi trasportare dalla musica o dalla poesia per esplorare i recessi più nascosti della vostra psiche. Ricordate che mentre la Luna illumina la notte, le vostre intuizioni possono rischiarare i dubbi, permettendovi di avanzare con maggiore sicurezza e chiarezza nel mondo tangibile.